Meteo Misterbianco, le previsioni per domani lunedì 26 agosto

Le previsioni meteo a Misterbianco per Lunedì 26 Agosto prevedono condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La mattina il cielo sarà sereno con temperature in aumento fino a raggiungere i +34,3°C intorno alle ore 10:00. Nel pomeriggio, nonostante un leggero aumento della copertura nuvolosa, il sole continuerà a splendere con temperature che si manterranno elevate, toccando i +35°C verso le 11:00.

Nel corso della giornata, la velocità del vento sarà generalmente contenuta, con raffiche leggere che non supereranno i 10 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 25-30%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile intorno ai 1010-1012 hPa.

Verso sera è previsto un leggero aumento della copertura nuvolosa, con la presenza di nubi sparse che potrebbero portare ad un calo delle temperature. Tuttavia, non sono previste precipitazioni significative.

In conclusione, Lunedì 26 Agosto a Misterbianco si prospetta una giornata calda e soleggiata, ideale per godersi il bel tempo all’aperto. Le condizioni meteo si manterranno stabili anche nei giorni successivi, con temperature elevate e cieli generalmente sereni.

Tutti i dati meteo di Lunedì 26 Agosto a Misterbianco

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +26.9° perc. +27.1° Assenti 3.8 ONO max 5.3 Maestrale 46 % 1012 hPa 4 cielo sereno +26.1° perc. +26.1° Assenti 1.5 N max 3.3 Tramontana 43 % 1012 hPa 7 cielo sereno +29.7° perc. +28.6° Assenti 4.5 OSO max 3.7 Libeccio 32 % 1012 hPa 10 cielo sereno +34.3° perc. +32.8° Assenti 7.9 SE max 5.5 Scirocco 25 % 1011 hPa 13 cielo sereno +34° perc. +32.9° Assenti 17.5 ESE max 12.6 Scirocco 27 % 1010 hPa 16 cielo sereno +32° perc. +31.5° prob. 11 % 13.2 ESE max 14 Scirocco 35 % 1010 hPa 19 poche nuvole +28.8° perc. +29.2° Assenti 6.1 E max 9.1 Levante 49 % 1011 hPa 22 nubi sparse +27.6° perc. +28.3° Assenti 4.5 ESE max 8.5 Scirocco 53 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:28 e tramonta alle ore 19:33

