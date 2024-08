Meteo Mola di Bari, le previsioni per domani giovedì 15 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Mola di Bari per Giovedì 15 Agosto promettono una giornata all’insegna del bel tempo e delle temperature estive. Secondo i dati forniti, ci aspettiamo una copertura nuvolosa del 0% per l’intera giornata, con cielo sereno e sole splendente.

Nella mattina di Giovedì 15 Agosto, le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori che oscilleranno tra i +29,1°C e i +31,9°C. Il vento soffierà da nord con intensità variabile tra i 8,9km/h e i 13km/h, garantendo una piacevole brezza leggera.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno variazioni significative, con temperature che raggiungeranno i +32,5°C e venti che potranno arrivare fino a 14,4km/h provenienti da nord-nord est.

Anche in serata, il cielo resterà sereno e le temperature si manterranno elevate, con valori intorno ai +30°C. Il vento sarà ancora proveniente da nord-ovest con una velocità che potrà raggiungere i 9,9km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 15 Agosto a Mola di Bari indicano una giornata di sole e caldo, ideale per trascorrere del tempo all’aperto e godersi il clima estivo. Per i prossimi giorni, ci aspettiamo un mantenimento delle condizioni di bel tempo e temperature elevate, perfette per chi desidera godersi le vacanze estive in questa splendida località pugliese.

Tutti i dati meteo di Giovedì 15 Agosto a Mola di Bari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +29.2° perc. +29.5° Assenti 4.5 O max 8.6 Ponente 46 % 1012 hPa 4 cielo sereno +28° perc. +29.9° Assenti 9.9 NNO max 13.8 Maestrale 64 % 1012 hPa 7 cielo sereno +30° perc. +32.3° Assenti 9.5 NNO max 10.7 Maestrale 57 % 1014 hPa 10 cielo sereno +31.9° perc. +34.6° Assenti 13 N max 11 Tramontana 52 % 1014 hPa 13 cielo sereno +32.5° perc. +34.8° Assenti 14.4 NNE max 14.3 Grecale 48 % 1013 hPa 16 cielo sereno +31.6° perc. +33.8° Assenti 8.7 N max 9.6 Tramontana 51 % 1012 hPa 19 cielo sereno +30.4° perc. +32° Assenti 4 NO max 4.8 Maestrale 52 % 1013 hPa 22 cielo sereno +29.3° perc. +31.1° Assenti 9.9 NNO max 12.1 Maestrale 57 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:04 e tramonta alle ore 19:46

