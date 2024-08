Meteo Mola di Bari, le previsioni per domani sabato 31 agosto

MeteoWeb

Sabato 31 Agosto a Mola di Bari si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e poche nuvole sparse. Le temperature si manterranno elevate, con valori che oscilleranno tra i +27,1°C e i +30,3°C. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore, con valori compresi tra i +28°C e i +31,9°C. Il vento soffierà prevalentemente da Nord – Nord Ovest, con intensità variabile tra i 18,7km/h e i 23,3km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 31,8km/h.

Durante la mattina e il pomeriggio il cielo sarà sereno, con assenza di precipitazioni e una copertura nuvolosa pari allo 0%. Le temperature saranno in aumento, con valori che raggiungeranno il picco massimo intorno alle ore centrali della giornata. Il vento sarà moderato, con raffiche che potranno risultare fastidiose.

Nel corso della sera, la situazione rimarrà stabile con poche nuvole sparse e temperature che si manterranno sopra i +28°C. Il vento tenderà a diminuire leggermente di intensità, ma continuerà a provenire da Nord Ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 31 Agosto a Mola di Bari indicano condizioni di bel tempo, con cielo sereno e temperature elevate. Si consiglia di prestare attenzione alle raffiche di vento, soprattutto durante le ore centrali della giornata. Per i prossimi giorni, è previsto un mantenimento delle condizioni meteo stabili, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale.

Tutti i dati meteo di Sabato 31 Agosto a Mola di Bari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +27.6° perc. +28.5° prob. 30 % 19 NO max 31.2 Maestrale 56 % 1013 hPa 4 cielo sereno +26.9° perc. +28.1° prob. 23 % 16.8 ONO max 26.2 Maestrale 62 % 1013 hPa 7 cielo sereno +28.7° perc. +29.5° prob. 22 % 18.5 NO max 26.2 Maestrale 52 % 1013 hPa 10 cielo sereno +29.6° perc. +31.6° prob. 11 % 23.3 NNO max 28.9 Maestrale 57 % 1013 hPa 13 cielo sereno +30.1° perc. +31.4° Assenti 19.8 NNO max 24.2 Maestrale 51 % 1013 hPa 16 cielo sereno +29.6° perc. +30.6° Assenti 17.2 NNO max 23.7 Maestrale 51 % 1013 hPa 19 cielo sereno +28° perc. +29.6° Assenti 17.8 NNO max 32.3 Maestrale 61 % 1013 hPa 22 poche nuvole +28.2° perc. +29.1° Assenti 13.5 NO max 26.7 Maestrale 55 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:20 e tramonta alle ore 19:21

