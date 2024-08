Meteo Monsummano Terme, le previsioni per domani venerdì 2 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 2 Agosto a Monsummano Terme indicano condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata, con un leggero aumento della nuvolosità nel tardo pomeriggio.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con temperature che si attesteranno intorno ai 22-23°C e venti leggeri provenienti prevalentemente da nord.

Al mattino, il cielo resterà sereno con temperature in rapida crescita, superando i 30°C già nelle prime ore del giorno. La brezza leggera contribuirà a rendere la situazione più gradevole nonostante il caldo.

Nel pomeriggio, il sole continuerà a splendere su Monsummano Terme, con temperature massime che potranno superare i 35°C. La brezza leggera proveniente da sud-ovest potrà offrire un po’ di sollievo dalla calura estiva.

In serata, la situazione rimarrà stabile con cielo sereno, temperature intorno ai 25°C e la possibilità di qualche pioggia leggera verso le ore notturne.

In conclusione, Venerdì 2 Agosto a Monsummano Terme si prospetta come una giornata calda e soleggiata, ideale per godersi le attività all’aperto. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alla protezione solare e idratarsi adeguatamente date le alte temperature previste. Resta aggiornato per ulteriori informazioni sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni a Monsummano Terme.

Tutti i dati meteo di Venerdì 2 Agosto a Monsummano Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +22.6° perc. +22.6° Assenti 3.5 N max 3.7 Tramontana 63 % 1010 hPa 4 cielo sereno +21.9° perc. +22° Assenti 3.4 N max 3.9 Tramontana 70 % 1010 hPa 7 cielo sereno +27.7° perc. +28.9° Assenti 1.8 S max 4.2 Ostro 59 % 1010 hPa 10 cielo sereno +33.3° perc. +34.7° Assenti 6.4 SO max 8.3 Libeccio 42 % 1009 hPa 13 cielo sereno +35.3° perc. +36.3° prob. 3 % 15 OSO max 14.7 Libeccio 35 % 1007 hPa 16 cielo sereno +32.9° perc. +34.1° prob. 22 % 14.7 OSO max 15.8 Libeccio 42 % 1006 hPa 19 pioggia leggera +25.3° perc. +25.8° 0.13 mm 5.8 O max 8.2 Ponente 75 % 1007 hPa 22 cielo sereno +23.2° perc. +23.9° prob. 47 % 1.7 O max 3.8 Ponente 87 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 06:09 e tramonta alle ore 20:35

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.