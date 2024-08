Meteo Montecatini Terme, le previsioni per domani venerdì 16 agosto

MeteoWeb

Venerdì 16 Agosto a Montecatini Terme si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo variabili. Le prime ore della mattina saranno contrassegnate da cielo coperto con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 95-100%. Le temperature si manterranno intorno ai +24-26°C, con una leggera brezza proveniente da direzioni variabili.

Nel corso della mattinata, la situazione meteorologica non subirà variazioni significative, con cielo coperto e copertura nuvolosa che si manterranno elevati. Le temperature tenderanno a salire, raggiungendo valori intorno ai +32-35°C, con un’umidità che si attesterà intorno al 40-45%.

Nel pomeriggio, le nubi inizieranno a diradarsi, lasciando spazio a schiarite e a una diminuzione della copertura nuvolosa. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +35-36°C, con una leggera brezza che soffierà da direzioni variabili.

In serata, il cielo si presenterà nuovamente coperto, con una copertura nuvolosa che oscillerà tra il 65-88%. Le temperature caleranno leggermente, attestandosi intorno ai +22-25°C, con una brezza leggera che potrà provenire da diverse direzioni.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 16 Agosto a Montecatini Terme indicano una giornata con cielo prevalentemente coperto al mattino, con tendenza a schiarite nel pomeriggio e nuovamente coperto in serata. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +35-36°C, mentre le minime si manterranno intorno ai +22-24°C. L’umidità sarà moderata, con valori intorno al 40-70%. Resta comunque consigliabile prestare attenzione alle variazioni del meteo e alle eventuali precipitazioni improvvise.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +23.7° perc. +24.2° prob. 4 % 5.3 N max 4.7 Tramontana 77 % 1016 hPa 4 pioggia leggera +23.1° perc. +23.5° 0.11 mm 3 N max 3.2 Tramontana 79 % 1016 hPa 7 cielo coperto +26.8° perc. +28.3° Assenti 1.2 OSO max 3 Libeccio 67 % 1016 hPa 10 cielo coperto +34.1° perc. +34.4° Assenti 4.9 SO max 6.8 Libeccio 35 % 1015 hPa 13 nubi sparse +35.1° perc. +35.2° prob. 12 % 12.4 OSO max 12.2 Libeccio 32 % 1014 hPa 16 nubi sparse +32.8° perc. +33° prob. 9 % 12.6 OSO max 13.9 Libeccio 38 % 1013 hPa 19 cielo coperto +24.8° perc. +25.2° prob. 22 % 6 ONO max 8.7 Maestrale 70 % 1015 hPa 22 nubi sparse +23.1° perc. +23.5° prob. 3 % 1.3 NNE max 3.9 Grecale 78 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:25 e tramonta alle ore 20:15

