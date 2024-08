Meteo Napoli, le previsioni per il weekend 2 – 4 Agosto

MeteoWeb

Nel fine settimana a Napoli si prevedono condizioni meteo stabili e temperature elevate. Il cielo sarà prevalentemente sereno con leggere nubi sparse, e le massime si attesteranno intorno ai +31°C. I venti saranno deboli, con brezze leggere che varieranno di direzione. Sabato, le nubi aumenteranno nel pomeriggio con una copertura nuvolosa dell’86%, mentre domenica notte è prevista una probabilità di pioggia del 75%. In generale, il clima sarà caldo e asciutto, ideale per godersi il weekend in città.

Venerdì 2 Agosto

Notte: Il cielo sarà sereno con una temperatura di +27,4°C e una leggera brezza proveniente da Sud – Sud Ovest con velocità di 3,1km/h.

Mattina: La giornata inizierà con cielo sereno e temperature in aumento, con punte di +30,7°C nel primo pomeriggio. Il vento soffierà da Sud con intensità crescente fino a 14,2km/h.

Pomeriggio: Il cielo resterà sereno, le temperature si manterranno elevate attorno ai +30,8°C con venti che potranno raggiungere i 15,2km/h.

Sera: Le condizioni meteo saranno stabili con cielo sereno e temperature intorno ai +28°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest con una velocità di 7,3km/h.

Sabato 3 Agosto

Notte: Il cielo sarà sereno con una temperatura di +27,4°C e una brezza leggera proveniente da Est – Sud Est con velocità di 5,1km/h.

Mattina: Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da cielo sereno con leggere nubi sparse in aumento. Le temperature si manterranno stabili attorno ai +29°C.

Pomeriggio: Le nubi aumenteranno di intensità con copertura nuvolosa che raggiungerà il 86%. Le temperature massime saranno di +30,4°C con venti provenienti da Sud – Sud Est con raffiche fino a 10,7km/h.

Sera: Il cielo sarà coperto con probabilità di pioggia al 1% e temperature che si manterranno intorno ai +29,1°C. Il vento soffierà da Sud – Sud Ovest con una velocità di 13,9km/h.

Domenica 4 Agosto

Notte: Le nubi sparse copriranno il cielo con una probabilità di pioggia del 75% e temperature attorno ai +27,8°C. Il vento soffierà da Sud – Sud Est con una velocità di 7,9km/h.

Mattina: Il cielo sarà sereno con una temperatura di +28,9°C e una leggera brezza proveniente da Sud Est con velocità di 4,2km/h.

Pomeriggio: Le condizioni meteo saranno stabili con cielo sereno e temperature intorno ai +31,2°C. Il vento soffierà da Sud Ovest con una velocità di 12,3km/h.

Sera: Il cielo resterà sereno con una temperatura di +28,4°C e una leggera brezza proveniente da Est – Sud Est con velocità di 8km/h.

In conclusione, il fine settimana a Napoli si prospetta con condizioni meteo stabili e temperature elevate. Le giornate saranno caratterizzate da cielo sereno con leggere nubi sparse e temperature massime che si manterranno attorno ai +31°C. I venti saranno prevalentemente deboli con brezze leggere provenienti da diverse direzioni.

