Meteo Nocera Inferiore, le previsioni per domani mercoledì 28 agosto

MeteoWeb

Mercoledì 28 Agosto a Nocera Inferiore si prospetta una giornata con condizioni meteo variabili. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da nubi sparse con una copertura nuvolosa che andrà via via diminuendo, lasciando spazio a poche nuvole e temperature in aumento. Durante la mattina, la temperatura oscillerà tra i +25,3°C e i +31,2°C, con una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Est.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà nuovamente, con una probabilità di pioggia che aumenterà fino al 95% intorno alle 15:00. Le temperature scenderanno a +28,1°C a causa delle precipitazioni, che saranno di intensità variabile: da una pioviggine leggera a una pioggia moderata. Il vento soffierà da Est – Sud Est con raffiche fino a 23,5km/h.

La sera continuerà con cielo coperto e probabilità di pioggia intorno al 96%. Le temperature si manterranno intorno ai +26°C, con venti provenienti da Nord – Nord Est che potrebbero raggiungere i 16,2km/h.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Nocera Inferiore, si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche con un cielo parzialmente nuvoloso e temperature che si manterranno stabili. Tuttavia, è consigliabile monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni improvvise.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 28 Agosto a Nocera Inferiore

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +23.6° perc. +23.9° prob. 37 % 7.6 NE max 9.3 Grecale 70 % 1015 hPa 3 nubi sparse +23.7° perc. +23.8° Assenti 5.4 NE max 5.7 Grecale 65 % 1014 hPa 6 nubi sparse +25.3° perc. +25.5° Assenti 3 NNE max 4 Grecale 60 % 1015 hPa 9 nubi sparse +30.5° perc. +30.6° Assenti 3 SO max 3.5 Libeccio 42 % 1016 hPa 12 nubi sparse +31.7° perc. +31.7° Assenti 9.2 SSO max 7.3 Libeccio 39 % 1015 hPa 15 pioggia leggera +28.1° perc. +28.9° 0.79 mm 13.6 ESE max 23.5 Scirocco 54 % 1016 hPa 18 cielo coperto +26.3° perc. +26.3° prob. 55 % 11.3 NNE max 16.2 Grecale 54 % 1017 hPa 21 cielo coperto +26° perc. +26° prob. 10 % 4.5 N max 6.9 Tramontana 59 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:27 e tramonta alle ore 19:35

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.