Meteo Nocera Inferiore, le previsioni per domani mercoledì 7 agosto

Mercoledì 7 Agosto a Nocera Inferiore si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno o poche nuvole per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori massimi che potranno superare i +35°C durante le ore centrali del giorno. La velocità del vento sarà generalmente contenuta, con brezze leggere che potranno soffiare da diverse direzioni.

Nel dettaglio, durante la mattina il cielo sarà prevalentemente sereno o con poche nuvole, con temperature in rapida ascesa che potranno superare i +30°C già dalle prime ore del giorno. La copertura nuvolosa sarà variabile, ma senza particolari fenomeni meteorologici significativi.

Nel corso del pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con nubi sparse e temperature elevate che caratterizzeranno il clima a Nocera Inferiore. La presenza di brezze leggere contribuirà a mitigare leggermente il caldo, ma si consiglia comunque di prestare attenzione all’esposizione diretta al sole.

In serata e durante la notte, il cielo si manterrà sereno, con temperature che tenderanno a diminuire gradualmente, ma che resteranno comunque piuttosto miti. La stabilità atmosferica sarà la caratteristica predominante, senza precipitazioni in vista.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 7 Agosto a Nocera Inferiore indicano una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e temperature elevate. Si consiglia di prestare attenzione alle ore più calde della giornata e di proteggersi adeguatamente dai raggi solari. Per i prossimi giorni, è previsto il mantenimento di condizioni meteorologiche simili, con temperature che potranno restare sopra la media stagionale.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 7 Agosto a Nocera Inferiore

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +27.5° perc. +29.4° Assenti 1 SO max 3.3 Libeccio 67 % 1012 hPa 3 cielo sereno +26.6° perc. +26.6° Assenti 0.8 OSO max 2.7 Libeccio 72 % 1011 hPa 6 poche nuvole +28.3° perc. +30.5° Assenti 3.4 SO max 3.2 Libeccio 65 % 1012 hPa 9 nubi sparse +32.6° perc. +34.7° Assenti 8.4 SO max 6.2 Libeccio 47 % 1012 hPa 12 nubi sparse +33.7° perc. +35.9° Assenti 12.1 SO max 10.5 Libeccio 44 % 1012 hPa 15 poche nuvole +33.7° perc. +35.4° prob. 23 % 8.4 OSO max 10.6 Libeccio 42 % 1012 hPa 18 cielo sereno +30.1° perc. +32.2° prob. 23 % 3.7 OSO max 7.1 Libeccio 56 % 1012 hPa 21 cielo sereno +28.5° perc. +30.4° Assenti 2.6 ONO max 4.6 Maestrale 61 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:07 e tramonta alle ore 20:06

