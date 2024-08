Meteo Nola, le previsioni per domani venerdì 23 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Nola per Venerdì 23 Agosto prevedono condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata, con un aumento della copertura nuvolosa nel tardo pomeriggio e in serata.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con temperature in rapida crescita: si partirà da +27,6°C alle 06:00 per arrivare a +34,7°C alle 11:00. La velocità del vento sarà leggera, con direzione prevalente da Nord Est a Ovest – Sud Ovest. L’umidità si attesterà intorno al 40-70%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile sui 1014-1015hPa.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con qualche lieve aumento della nuvolosità. Le temperature massime si manterranno elevate, con valori intorno ai +34-35°C. Il vento soffierà con intensità moderata da Ovest – Sud Ovest, con raffiche leggere. L’umidità aumenterà leggermente fino al 45%, mentre la pressione atmosferica si manterrà costante.

In serata, è previsto un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che potrebbero coprire il cielo fino al 42%. Le temperature caleranno leggermente, attestandosi intorno ai +28-29°C. Il vento sarà ancora proveniente da Ovest – Nord Ovest, con intensità via via decrescente. L’umidità aumenterà fino al 60%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1016hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 23 Agosto a Nola indicano una giornata caratterizzata da condizioni estive con temperature elevate e cielo per lo più sereno. Tuttavia, è consigliabile tenere d’occhio l’evoluzione della copertura nuvolosa nel tardo pomeriggio e in serata. Resta aggiornato per ulteriori informazioni sulle previsioni del tempo a Nola per i prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Venerdì 23 Agosto a Nola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +27.3° perc. +28.8° Assenti 2.2 SO max 3.4 Libeccio 64 % 1013 hPa 3 cielo sereno +26.3° perc. +26.3° Assenti 1.9 O max 2.4 Ponente 70 % 1013 hPa 6 cielo sereno +27.6° perc. +29.4° Assenti 1.7 NE max 2.4 Grecale 64 % 1014 hPa 9 cielo sereno +33° perc. +34.5° Assenti 5.1 OSO max 4.6 Libeccio 43 % 1015 hPa 12 cielo sereno +35° perc. +36.3° Assenti 14 OSO max 12.5 Libeccio 37 % 1014 hPa 15 cielo sereno +33.3° perc. +34.8° Assenti 13.6 OSO max 10.7 Libeccio 42 % 1014 hPa 18 cielo sereno +30.4° perc. +32° Assenti 7.8 ONO max 8.4 Maestrale 52 % 1015 hPa 21 nubi sparse +29° perc. +30.6° Assenti 3.5 ONO max 3.7 Maestrale 57 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:23 e tramonta alle ore 19:44

