Meteo Nova Milanese, le previsioni per domani domenica 18 agosto

Le previsioni meteo per Domenica 18 Agosto a Nova Milanese indicano condizioni atmosferiche instabili con piogge diffuse durante l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà molto elevata, con un’umidità che si manterrà costantemente intorno al 90%. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +22°C, mentre le minime si aggireranno intorno ai +18°C.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, si registreranno piogge leggere con una temperatura di +21,8°C percepita. La situazione non migliorerà nelle prime ore del mattino, con piogge che diventeranno moderate verso le prime ore del giorno. Durante la mattina, le precipitazioni continueranno ad essere abbondanti, con piogge moderate che caratterizzeranno il clima fino a metà giornata.

Nel pomeriggio, non si osserveranno variazioni significative: le piogge moderate proseguiranno, mantenendo le temperature intorno ai +20°C. Anche in sera, il tempo rimarrà instabile con piogge leggere che andranno a diminuire gradualmente verso le ultime ore della giornata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 18 Agosto a Nova Milanese confermano una giornata caratterizzata da piogge diffuse e temperature fresche. Si consiglia di prestare attenzione agli aggiornamenti meteo e di prendere le dovute precauzioni in caso di spostamenti o attività all’aperto. Resta da monitorare l’evoluzione delle condizioni atmosferiche per i prossimi giorni a Nova Milanese.

Tutti i dati meteo di Domenica 18 Agosto a Nova Milanese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +21.8° perc. +22.2° 0.33 mm 5.7 O max 14.9 Ponente 84 % 1009 hPa 3 pioggia leggera +20.6° perc. +21° 0.29 mm 4.2 O max 12.4 Ponente 90 % 1008 hPa 6 pioggia leggera +20.3° perc. +20.8° 0.82 mm 3.8 N max 9.1 Tramontana 95 % 1008 hPa 9 pioggia moderata +21.4° perc. +21.9° 1.66 mm 7.7 SSE max 12 Scirocco 90 % 1008 hPa 12 pioggia moderata +21.6° perc. +22.2° 2.21 mm 5.4 SE max 9.8 Scirocco 89 % 1007 hPa 15 pioggia moderata +19.4° perc. +19.9° 3.13 mm 11.9 N max 23.7 Tramontana 95 % 1007 hPa 18 pioggia leggera +18° perc. +18.2° 0.26 mm 9.5 NNO max 22.2 Maestrale 91 % 1007 hPa 21 pioggia leggera +18.1° perc. +18.3° 0.2 mm 5.7 ONO max 14.9 Maestrale 91 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 06:31 e tramonta alle ore 20:21

