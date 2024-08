Meteo Nova Milanese, le previsioni per il weekend 9 – 11 Agosto

MeteoWeb

Venerdì 9 Agosto si prevede un cielo sereno con leggere nuvole e temperature in aumento fino a +32,3°C nel pomeriggio. Ventole da Sud – Sud Est a 6,7km/h e una lieve possibilità di precipitazioni al 3%. Sabato 10 Agosto sarà caratterizzato da cielo sereno al mattino e nubi sparse nel pomeriggio con picco di +33,5°C. Domenica 11 Agosto il cielo sarà coperto con temperature fino a +34,4°C e vento da Sud – Sud Est a 9,3km/h. Fine settimana caldo e soleggiato con lievi precipitazioni solo Sabato pomeriggio.

Venerdì 9 Agosto

Nella notte a Nova Milanese, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 15%. Le temperature si attesteranno attorno ai +23,6°C con una leggera percezione di caldo a +23,8°C. Il vento soffierà da Nord Est a una velocità di 4,9km/h, con raffiche leggere di 7,3km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà al 68% con una pressione atmosferica di 1015hPa.

Durante la mattina, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa al 4%. Le temperature saliranno fino a +28,8°C, con una percezione di caldo di +29,6°C. Il vento sarà sempre da Sud – Sud Est a una velocità di 4,8km/h. Le condizioni rimarranno asciutte, con un’umidità al 52% e una pressione atmosferica di 1017hPa.

Nel pomeriggio, si prevedono poche nuvole con una copertura del 17%. Le temperature massime arriveranno a +32,3°C, con una percezione di caldo di +33,2°C. Il vento sarà sempre da Sud – Sud Est a una velocità di 6,7km/h. C’è una leggera probabilità del 3% di precipitazioni, con un’umidità al 42% e una pressione atmosferica di 1015hPa.

In serata, il cielo si presenterà con nubi sparse e una copertura del 52%. Le temperature saranno intorno ai +27,4°C, con una percezione di caldo di +28,8°C. Il vento soffierà da Sud – Sud Ovest a 2,8km/h, con un’umidità al 61% e una pressione atmosferica di 1016hPa.

Sabato 10 Agosto

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 9%. Le temperature si manterranno sui +25°C, con una percezione di caldo di +25,4°C. Il vento sarà da Est – Nord Est a una velocità di 3,6km/h, con raffiche leggere di 5,4km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà al 70% con una pressione atmosferica di 1017hPa.

Nella mattina di Sabato, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa al 2%. Le temperature saliranno fino a +30,1°C, con una percezione di caldo di +31,5°C. Il vento sarà sempre da Sud – Sud Est a una velocità di 5,5km/h. Le condizioni rimarranno asciutte, con un’umidità al 52% e una pressione atmosferica di 1019hPa.

Durante il pomeriggio, si prevedono nubi sparse con una copertura del 70%. Le temperature massime arriveranno a +33,5°C, con una percezione di caldo di +35°C. Il vento sarà sempre da Sud – Sud Est a una velocità di 9,5km/h. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità al 42% e una pressione atmosferica di 1018hPa.

In serata, il cielo si presenterà coperto con una copertura del 41%. Le temperature saranno intorno ai +28,4°C, con una percezione di caldo di +30,1°C. Il vento soffierà da Sud – Sud Ovest a 2,6km/h, con un’umidità al 60% e una pressione atmosferica di 1018hPa.

Domenica 11 Agosto

Nella notte a Nova Milanese, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa al 65%. Le temperature si attesteranno attorno ai +25,8°C con una leggera percezione di caldo a +26,3°C. Il vento soffierà da Est – Nord Est a una velocità di 4,6km/h, con raffiche leggere di 6,2km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà al 70% con una pressione atmosferica di 1019hPa.

Durante la mattina, il cielo resterà coperto con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature saliranno fino a +30,6°C, con una percezione di caldo di +31,7°C. Il vento sarà sempre da Sud a una velocità di 4,4km/h. Le condizioni rimarranno umide, con un’umidità al 49% e una pressione atmosferica di 1018hPa.

Nel pomeriggio, si prevedono nubi sparse con una copertura dell’83%. Le temperature massime arriveranno a +34,4°C, con una percezione di caldo di +35,4°C. Il vento sarà sempre da Sud – Sud Est a una velocità di 9,3km/h. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità al 37% e una pressione atmosferica di 1016hPa.

In serata, il cielo si presenterà con nubi sparse e una copertura del 15%. Le temperature saranno intorno ai +28,9°C, con una percezione di caldo di +30,1°C. Il vento soffierà da Sud a 0,9km/h, con un’umidità al 55% e una pressione atmosferica di 1014hPa.

In conclusione, il fine settimana a Nova Milanese si prospetta caldo e soleggiato, con temperature in aumento durante Sabato e Domenica. Le precipitazioni sono previste solo in alcune ore del Sabato pomeriggio, mentre il Venerdì e la Domenica saranno principalmente asciutti. I venti saranno leggeri e la pressione atmosferica rimarrà stabile. Siate pronti a godervi un fine settimana estivo!

