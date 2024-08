Meteo Nuoro, le previsioni per domani mercoledì 28 agosto

MeteoWeb

Mercoledì 28 Agosto a Nuoro si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteo variegate. Al mattino il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio sono attese precipitazioni di intensità variabile. Le temperature oscilleranno tra i +18,1°C e i +30,8°C, con un’umidità che si manterrà intorno al 70-50%.

Durante la notte, il cielo sarà per lo più sereno con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 75%. Le temperature si manterranno intorno ai +18°C, con una leggera brezza di vento proveniente dal Sud – Sud Est.

La mattina sarà caratterizzata da cielo sereno con una copertura nuvolosa intorno al 1-4%. Le temperature saliranno gradualmente fino a raggiungere i +28,2°C, con una leggera brezza che soffierà principalmente da Nord Est.

Nel pomeriggio sono attese precipitazioni, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 100%. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +30°C, con raffiche di vento che potranno raggiungere i 21,1km/h provenienti dal Sud – Sud Est.

In serata il cielo si presenterà nuvoloso con una copertura che oscillerà tra il 77% e il 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +19,3°C, con una leggera brezza di vento che soffierà principalmente da Sud – Sud Ovest.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Nuoro, si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche repentino, in particolare alle precipitazioni previste nel pomeriggio di Mercoledì. Si consiglia di monitorare costantemente l’evolversi delle condizioni meteo per adattarsi al meglio alle variazioni del tempo.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 28 Agosto a Nuoro

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +18.4° perc. +18.1° Assenti 3.6 S max 5.1 Ostro 71 % 1016 hPa 4 cielo sereno +18.1° perc. +17.8° Assenti 3.8 SO max 4.3 Libeccio 69 % 1016 hPa 7 cielo sereno +23.8° perc. +23.5° prob. 11 % 3.2 NE max 3.5 Grecale 49 % 1016 hPa 10 cielo sereno +29.7° perc. +28.8° Assenti 5.1 NE max 6.3 Grecale 34 % 1016 hPa 13 nubi sparse +30° perc. +29.4° prob. 12 % 12 E max 10.4 Levante 37 % 1015 hPa 16 pioggia leggera +21.1° perc. +21° 0.82 mm 7.6 SO max 12.4 Libeccio 67 % 1017 hPa 19 cielo coperto +19.3° perc. +19.2° Assenti 2.8 SSO max 4.2 Libeccio 77 % 1017 hPa 22 cielo coperto +19.3° perc. +19.2° Assenti 1.6 SE max 3.9 Scirocco 72 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 19:56

