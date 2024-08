Meteo Oristano, le previsioni per domani giovedì 15 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 15 Agosto a Oristano mostrano una giornata caratterizzata da cielo coperto per gran parte della giornata. Le condizioni meteorologiche saranno influenzate da una copertura nuvolosa che varierà dal 82% al 100% durante le diverse fasce orarie.

Durante la mattina, a partire dalle prime ore del giorno, il cielo sarà coperto al 100%, con temperature che si attesteranno intorno ai 26-30°C. La velocità del vento sarà compresa tra i 6,2km/h e i 10,7km/h, proveniente prevalentemente da Est e Sud Est.

Nel pomeriggio, la situazione non subirà variazioni significative, con cielo coperto al 100% e temperature che potranno raggiungere i 33°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, con raffiche che potranno arrivare fino a 18,9km/h.

In serata, il cielo rimarrà nuvoloso al 100%, con temperature che si abbasseranno gradualmente fino a 25-26°C. La probabilità di precipitazioni sarà presente, con valori intorno al 15-29% e venti che soffieranno principalmente da Est e Sud Est.

In base alle condizioni attese per Giovedì 15 Agosto, si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del meteo e di essere preparati a eventuali precipitazioni. Per i prossimi giorni, è previsto un miglioramento delle condizioni meteo, con una diminuzione della copertura nuvolosa e delle probabilità di pioggia.

Tutti i dati meteo di Giovedì 15 Agosto a Oristano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +24.1° perc. +24.8° Assenti 3.4 E max 5.4 Levante 88 % 1012 hPa 4 cielo coperto +23.4° perc. +24.1° Assenti 8.1 E max 10.5 Levante 85 % 1011 hPa 7 cielo coperto +26.6° perc. +26.6° Assenti 6.3 ENE max 8.6 Grecale 64 % 1013 hPa 10 cielo coperto +31.9° perc. +32° Assenti 6.2 SSO max 11.2 Libeccio 39 % 1013 hPa 13 cielo coperto +31.4° perc. +31.6° prob. 18 % 4.5 S max 14 Ostro 41 % 1012 hPa 16 cielo coperto +32.1° perc. +32.9° prob. 20 % 1.7 SSO max 18 Libeccio 42 % 1012 hPa 19 cielo coperto +26.4° perc. +26.4° prob. 15 % 5.6 O max 9.3 Ponente 66 % 1013 hPa 22 cielo coperto +25.5° perc. +25.8° prob. 25 % 9.2 ENE max 10.4 Grecale 65 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:40 e tramonta alle ore 20:18

