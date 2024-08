Meteo Ottaviano, le previsioni per domani venerdì 23 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Ottaviano per Venerdì 23 Agosto prevedono condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La mattina si presenterà con un cielo sereno e temperature in aumento, con valori che raggiungeranno i +32°C nel corso della mattinata. Nel pomeriggio il cielo resterà sereno, con temperature che si manterranno intorno ai +32°C, accompagnate da una leggera brezza proveniente da Ovest – Sud Ovest. Anche in serata il cielo sarà sereno, con una leggera presenza di nubi sparse che non altereranno le condizioni meteorologiche generali.

Durante la notte, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, con una probabilità di precipitazioni molto bassa. Le temperature si attesteranno intorno ai +27°C, garantendo una notte piacevole e fresca.

Le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Ottaviano indicano un mantenimento delle condizioni di stabilità atmosferica, con cieli generalmente sereni e temperature che si manterranno elevate. È consigliabile prestare attenzione alle ore più calde della giornata, proteggendosi adeguatamente dai raggi solari e idratandosi regolarmente. Restate aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti nelle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Venerdì 23 Agosto a Ottaviano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +26.6° perc. +26.6° Assenti 2.8 SO max 3.8 Libeccio 68 % 1013 hPa 3 cielo sereno +25.8° perc. +26.3° Assenti 2 O max 2.6 Ponente 73 % 1013 hPa 6 cielo sereno +26.9° perc. +28.4° Assenti 1.2 NE max 2.1 Grecale 66 % 1014 hPa 9 cielo sereno +31.5° perc. +33.1° Assenti 6.6 OSO max 4.9 Libeccio 48 % 1015 hPa 12 cielo sereno +32.7° perc. +34.5° Assenti 14.4 OSO max 11.6 Libeccio 45 % 1014 hPa 15 cielo sereno +31.5° perc. +33° Assenti 12.7 OSO max 10.3 Libeccio 48 % 1014 hPa 18 cielo sereno +29.4° perc. +30.9° Assenti 7.9 ONO max 8.3 Maestrale 55 % 1015 hPa 21 nubi sparse +28.3° perc. +29.8° Assenti 3.5 ONO max 3.6 Maestrale 59 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:23 e tramonta alle ore 19:44

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.