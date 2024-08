Meteo Ottaviano, le previsioni per il weekend 9 – 11 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Ottaviano indicano un fine settimana caldo e soleggiato. Le temperature saranno elevate, con cieli sereni e solo lievi presenze di nuvole. Il vento sarà per lo più debole o moderato, proveniente da diverse direzioni. L’umidità si manterrà su valori accettabili, rendendo le condizioni meteo ideali per attività all’aperto.

Venerdì 9 Agosto

Nel corso della notte a Ottaviano, cielo sereno con una temperatura di +26,5°C e una leggera brezza proveniente da Ovest – Nord Ovest. Le condizioni rimarranno stabili con una copertura nuvolosa al 0% e un’umidità del 61%.

La mattina si presenterà con cielo sereno e temperature in aumento: si raggiungeranno i +33,4°C alle 11:00, con una percezione di caldo che arriverà fino a +35,1°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest con una velocità di 7,3km/h. L’umidità si manterrà intorno al 43%.

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno con una leggera presenza di nuvole al 4% alle 13:00. Le temperature massime si attesteranno sui +33,4°C con una percezione di caldo fino a +35,2°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità provenendo sempre da Ovest – Sud Ovest.

La sera sarà caratterizzata da un cielo sereno e temperature in calo, ma comunque gradevoli. Alle 20:00 si registreranno +29,6°C con una percezione di caldo di +31,5°C. Il vento sarà debole proveniente da Ovest – Nord Ovest.

Sabato 10 Agosto

Durante la notte il cielo sarà sereno con una temperatura di +27,7°C e una leggera brezza da Nord Ovest. L’umidità si attesterà al 64%.

La mattina inizierà con cielo sereno, ma già alle 07:00 si avrà una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature massime saranno di +32,7°C con una percezione di caldo di +31,9°C. Il vento soffierà da Nord.

Nel pomeriggio le nuvole si diraderanno leggermente, ma la copertura nuvolosa rimarrà intorno all’81% alle 10:00. Le temperature massime raggiungeranno i +36,4°C con una percezione di caldo di +36°C. Il vento sarà moderato da Ovest – Sud Ovest.

La sera si presenterà con un cielo sereno e temperature in calo, ma comunque elevate. Alle 20:00 si registreranno +31,6°C con una percezione di caldo di +31,4°C. Il vento sarà debole da Nord – Nord Est.

Domenica 11 Agosto

Nella fase notturna il cielo sarà sereno con una temperatura di +29,2°C e una brezza leggera da Est – Nord Est. L’umidità si attesterà al 38%.

La mattina si aprirà con cielo sereno e temperature in aumento: si raggiungeranno i +37°C alle 11:00, con una percezione di caldo che arriverà fino a +36,1°C. Il vento soffierà da Ovest con una velocità di 13,5km/h. L’umidità si manterrà intorno al 24%.

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno con temperature elevate. Alle 15:00 si registreranno +35,5°C con una percezione di caldo di +35,4°C. Il vento sarà moderato da Ovest.

La sera sarà caratterizzata da un cielo sereno e temperature in calo, ma comunque sopra la media. Alle 20:00 si registreranno +31,8°C con una percezione di caldo di +31,4°C. Il vento sarà debole da Nord – Nord Est.

In conclusione, il fine settimana a Ottaviano si preannuncia caldo e soleggiato, con temperature elevate e cieli sereni. Le condizioni meteo saranno ideali per trascorrere del tempo all’aperto e godersi le bellezze del territorio.

