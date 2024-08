Meteo Pachino, le previsioni per il weekend 30 Agosto – 1 Settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Pachino indicano un weekend all’insegna del bel tempo. Cielo sereno e temperature gradevoli accompagneranno i prossimi giorni. Le brezze leggere da diverse direzioni garantiranno un clima piacevole, ideale per trascorrere del tempo all’aperto e godersi le bellezze della natura siciliana. Non sono previste precipitazioni, ma è consigliabile tenere d’occhio l’umidità che varierà leggermente nei diversi momenti della giornata.

Venerdì 30 Agosto

Notte

Durante la notte a Pachino, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +26,4°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest – Nord Ovest a una velocità di 3,7km/h. Non sono previste precipitazioni e l’umidità sarà del 67% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Mattina

La mattina si prevede ancora cielo sereno con copertura nuvolosa allo 0%. Le temperature saliranno fino a +27,7°C, con una percezione di +28,5°C a causa della leggera brezza proveniente da Sud – Sud Ovest a 7,1km/h. L’umidità si attesterà al 58% con una pressione di 1015hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno, senza nuvole, e le temperature massime arriveranno a +28°C con una percezione di +29,7°C. Il vento soffierà da Sud Ovest a una velocità di 14,9km/h, con un’umidità del 63% e una pressione atmosferica di 1013hPa.

Sera

In serata le condizioni meteorologiche rimarranno stabili con cielo sereno e una temperatura di +26,8°C che si percepirà come +28,4°C. Il vento sarà debole proveniente da Ovest a 16,8km/h, con un’umidità del 69% e una pressione di 1014hPa.

Sabato 31 Agosto

Notte

Durante la notte tra Venerdì e Sabato, il cielo sarà ancora sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature si manterranno stabili attorno ai +26,9°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest a una velocità di 9,1km/h. Non sono previste precipitazioni e l’umidità sarà del 64% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Mattina

Sabato mattina si conferma il cielo sereno con copertura nuvolosa allo 0%. Le temperature saliranno fino a +28°C, con una percezione di +29,6°C a causa della brezza leggera da Sud Ovest a 7km/h. L’umidità si attesterà al 58% con una pressione di 1014hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio di Sabato il cielo resterà sereno e le temperature massime raggiungeranno i +28,6°C con una percezione di +31°C. Il vento aumenterà leggermente provenendo da Ovest – Sud Ovest a 21,1km/h, con un’umidità del 64% e una pressione atmosferica di 1013hPa.

Sera

In serata le condizioni meteorologiche saranno stabili con cielo sereno e una temperatura di +27,2°C che si percepirà come +28,9°C. Il vento sarà debole proveniente da Ovest a 17,5km/h, con un’umidità del 70% e una pressione di 1013hPa.

Domenica 1 Settembre

Notte

Durante la notte tra Sabato e Domenica, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa del 6%. Le temperature si manterranno intorno ai +26,7°C, con una brezza proveniente da Nord a una velocità di 11,7km/h. Non sono previste precipitazioni e l’umidità sarà del 70% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Mattina

Domenica mattina si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 53%. Le temperature si attesteranno sui +26,4°C, con una percezione di +26,4°C a causa della brezza leggera da Nord a 9,2km/h. L’umidità sarà del 74% con una pressione di 1012hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio di Domenica si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 72%. Le temperature massime raggiungeranno i +28,1°C con una percezione di +30,1°C. Il vento soffierà da Sud a 13,2km/h, con un’umidità del 64% e una pressione atmosferica di 1012hPa.

Sera

In serata le condizioni meteorologiche saranno caratterizzate da cielo coperto con una copertura nuvolosa del 94%. La temperatura si manterrà intorno ai +26,7°C, con una percezione di +28,4°C. Il vento sarà debole proveniente da Ovest – Sud Ovest a 13,3km/h, con un’umidità del 70% e una pressione di 1012hPa.

Conclusioni

Il fine settimana a Pachino si prospetta all’insegna del bel tempo, con cieli sereni e temperature gradevoli. Le brezze leggere accompagneranno le giornate, garantendo un clima piacevole per chiunque voglia godersi il weekend all’aria aperta. Sia Sabato che Domenica offriranno condizioni ottimali per trascorrere del tempo all’aperto e godersi le bellezze della natura siciliana.

