Meteo Padova, le previsioni per domani mercoledì 7 agosto

MeteoWeb

Mercoledì 7 Agosto a Padova si prevedono condizioni meteo variabili con possibili precipitazioni durante la giornata. Analizzando i dati meteo forniti, possiamo delineare le previsioni per le diverse fasce orarie.

Mattina: La giornata inizierà con piogge moderate, con una copertura nuvolosa intorno al 59%. Le temperature si attesteranno intorno ai +22,4°C, con una percezione di +22,9°C. Il vento soffierà da Nord a 4,5km/h.

Pomeriggio: Le piogge continueranno a caratterizzare il pomeriggio, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 99%. Le temperature massime saranno di circa +30°C, con una percezione di +32°C. Il vento sarà debole, con intensità intorno a 1km/h proveniente da Nord Ovest.

Sera: Le nuvole rimarranno presenti durante la serata, con una probabilità di piogge leggere intorno al 21%. Le temperature si manterranno intorno ai +23,6°C, con una percezione di +24,1°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Ovest – Sud Ovest.

In base alla situazione attesa per Mercoledì 7 Agosto, si consiglia di prestare attenzione alle precipitazioni e di munirsi di un ombrello in caso di necessità. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori che non supereranno i +30°C durante il giorno.

Per i prossimi giorni a Padova, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con una diminuzione delle precipitazioni e un graduale aumento delle temperature. Si consiglia comunque di monitorare costantemente le previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 7 Agosto a Padova

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +21.4° perc. +21.9° 0.4 mm 5.4 N max 5.5 Tramontana 85 % 1011 hPa 5 nubi sparse +21.7° perc. +22.2° prob. 87 % 5.4 NNE max 6.4 Grecale 86 % 1012 hPa 8 pioggia leggera +24.7° perc. +25.2° 0.29 mm 2.4 NNO max 3.3 Maestrale 76 % 1013 hPa 11 cielo coperto +28° perc. +29.6° prob. 23 % 3.9 ONO max 4.8 Maestrale 62 % 1012 hPa 14 cielo coperto +30.1° perc. +32° prob. 11 % 0.9 N max 2.9 Tramontana 55 % 1011 hPa 17 nubi sparse +28.9° perc. +32° prob. 29 % 4.6 NE max 5.9 Grecale 67 % 1010 hPa 20 pioggia leggera +23.6° perc. +24.1° 0.23 mm 0.9 OSO max 2.5 Libeccio 79 % 1012 hPa 23 pioggia leggera +22.2° perc. +22.7° 0.25 mm 6.6 NNO max 7.1 Maestrale 86 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:07 e tramonta alle ore 20:28

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.