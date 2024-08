Meteo Padova, le previsioni per il weekend 2 – 4 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Padova indicano un fine settimana variabile. Venerdì inizierà con cielo coperto e piogge leggere nel pomeriggio. Sabato sarà caratterizzato da nubi sparse e cielo coperto, con piogge leggere in serata. Domenica si presenterà con cielo sereno e nubi sparse, con possibili piogge leggere durante la notte. Le temperature varieranno tra +21,1°C e +30,6°C, con venti leggeri provenienti da diverse direzioni. L’umidità oscillerà tra il 51% e il 96%. È consigliabile monitorare le previsioni per eventuali aggiornamenti.

Venerdì 2 Agosto

Notte

Durante la notte a Padova, cielo coperto con 100% di copertura nuvolosa. Le temperature si aggireranno intorno ai +21,6°C, con una percezione di +22,3°C. Il vento soffierà a 10,6km/h proveniente da Nord – Nord Est, con raffiche fino a 21,9km/h. L’umidità sarà al 96% e la pressione atmosferica a 1010hPa.

Mattina

La mattina sarà caratterizzata da nubi sparse con una copertura del 47%. Le temperature saliranno fino a +22,6°C, con percezione di +23°C. Il vento sarà leggero, a 1,8km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest. L’umidità si attesterà all’83%.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature massime arriveranno a +30,6°C, percepite come +33,2°C. Il vento sarà leggero, a 3,9km/h proveniente da Sud – Sud Est. L’umidità sarà del 56%.

Sera

In serata sono previste piogge leggere con una copertura nuvolosa del 19%. Le temperature si manterranno intorno ai +22°C, con percezione di +22,5°C. Il vento soffierà a 3,5km/h proveniente da Nord – Nord Ovest. L’umidità sarà all’86%.

Sabato 3 Agosto

Notte

Durante la notte a Padova, si prevedono nubi sparse con una copertura del 44%. Le temperature si attesteranno sui +21,6°C, con percezione di +22,2°C. Il vento sarà leggero, a 3,7km/h proveniente da Nord – Nord Est. L’umidità sarà all’88%.

Mattina

La mattina sarà caratterizzata da cielo coperto con una copertura del 97%. Le temperature saliranno fino a +21,6°C, con percezione di +22,1°C. Il vento sarà leggero, a 4,9km/h proveniente da Nord – Nord Est. L’umidità si manterrà all’88%.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo sarà coperto al 98%. Le temperature massime arriveranno a +21,1°C, percepite come +21,6°C. Il vento sarà leggero, a 8,3km/h proveniente da Nord Est. L’umidità sarà al 90%.

Sera

In serata sono previste piogge leggere con una copertura nuvolosa del 22%. Le temperature si manterranno intorno ai +22°C, con percezione di +22,5°C. Il vento soffierà a 5,8km/h proveniente da Sud – Sud Est. L’umidità sarà all’88%.

Domenica 4 Agosto

Notte

Durante la notte a Padova, cielo sereno con una copertura nuvolosa del 7%. Le temperature si aggireranno intorno ai +21,8°C, con una percezione di +22,1°C. Il vento sarà vivace, a 11,1km/h proveniente da Nord Est. L’umidità sarà al 79%.

Mattina

La mattina sarà caratterizzata da cielo sereno con una copertura del 8%. Le temperature saliranno fino a +21,2°C, con percezione di +21,5°C. Il vento sarà leggero, a 9,6km/h proveniente da Nord Est. L’umidità si attesterà all’80%.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 6%. Le temperature massime arriveranno a +30,1°C, percepite come +31,3°C. Il vento sarà leggero, a 9,1km/h proveniente da Est – Nord Est. L’umidità sarà del 51%.

Sera

In serata sono previste nubi sparse con una copertura nuvolosa del 47%. Le temperature si manterranno intorno ai +23,4°C, con percezione di +23,8°C. Il vento soffierà a 6,2km/h proveniente da Nord. L’umidità sarà al 75%.

Conclusioni

Il fine settimana a Padova si preannuncia variabile dal punto di vista meteorologico. Venerdì avremo un inizio con cielo coperto e piogge leggere nel pomeriggio. Sabato sarà caratterizzato da nubi sparse e cielo coperto, con piogge leggere nella serata. Domenica si presenterà con cielo sereno e nubi sparse, con possibili piogge leggere durante la notte. È consigliabile tenere d’occhio le previsioni per eventuali aggiornamenti.

