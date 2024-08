Meteo Padova, le previsioni per la prossima settimana 26 – 29 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Padova indicano un inizio settimana con cieli coperti e temperature in aumento, con possibilità di piogge leggere. Tuttavia, verso metà settimana le temperature saliranno notevolmente e i cieli si schiariranno. L’umidità varierà tra il 34% e il 76%, con venti leggeri provenienti da diverse direzioni. Le temperature oscilleranno tra i +21,7°C e i +34,4°C. Restate aggiornati per ulteriori dettagli sulle condizioni meteorologiche a Padova.

Lunedì 26 Agosto

Notte: Durante la notte a Padova, ci saranno nubi sparse con una copertura nuvolosa del 74%. Le temperature si manterranno intorno ai +22,9°C, con una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Est a 9km/h. L’umidità sarà del 72% e la pressione atmosferica sarà di 1014hPa.

Mattina: La mattina si prevede cielo coperto al 100% con temperature in aumento fino a +28,8°C. Il vento sarà leggero da Nord – Nord Est a 4,9km/h. L’umidità si attesterà intorno al 50%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo rimarrà coperto al 100% con temperature che raggiungeranno i +31,6°C. Il vento soffierà da Est – Nord Est a 15,1km/h. L’umidità sarà del 39%.

Sera: In serata si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 14%. Le temperature si attesteranno sui +23,7°C con raffiche di vento fino a 13,9km/h da Nord Est. La probabilità di pioggia sarà del 8%.

Martedì 27 Agosto

Notte: Durante la notte a Padova, ci saranno pochi nuvolose con una copertura nuvolosa del 12%. Le temperature si manterranno intorno ai +21,7°C, con una brezza vivace da Nord – Nord Est a 20,8km/h. L’umidità sarà del 76% e la pressione atmosferica sarà di 1014hPa.

Mattina: La mattina si prevede nubi sparse con una copertura nuvolosa del 27% e temperature intorno ai +28,6°C. Il vento soffierà da Nord Est a 15,8km/h. L’umidità si attesterà intorno al 47%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà ancora coperto al 55% con temperature che raggiungeranno i +32°C. Il vento sarà da Est – Nord Est a 16,8km/h. L’umidità sarà del 39%.

Sera: In serata si prevede cielo sereno con una copertura nuvolosa del 7%. Le temperature si attesteranno sui +34,4°C con una brezza leggera da Est – Nord Est a 5,6km/h. La probabilità di pioggia sarà assente.

Mercoledì 28 Agosto

Notte: Durante la notte a Padova, ci saranno cielo coperto con una copertura nuvolosa del 91%. Le temperature si manterranno intorno ai +22,4°C, con una brezza leggera da Nord – Nord Est a 7,9km/h. L’umidità sarà del 69% e la pressione atmosferica sarà di 1016hPa.

Mattina: La mattina si prevede nubi sparse con una copertura nuvolosa del 69% e temperature intorno ai +24°C. Il vento soffierà da Nord a 7,6km/h. L’umidità si attesterà intorno al 67%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà ancora coperto al 50% con temperature che raggiungeranno i +33,7°C. Il vento sarà da Nord Est a 6,2km/h. L’umidità sarà del 34%.

Sera: In serata si prevede cielo sereno con una copertura nuvolosa del 6%. Le temperature si attesteranno sui +34,4°C con una brezza leggera da Est – Nord Est a 5,6km/h. La probabilità di pioggia sarà assente.

Giovedì 29 Agosto

Notte: Durante la notte a Padova, ci saranno nubi sparse con una copertura nuvolosa del 35%. Le temperature si manterranno intorno ai +23°C, con una bava di vento da Nord – Nord Ovest a 4,6km/h. L’umidità sarà del 63% e la pressione atmosferica sarà di 1016hPa.

Mattina: La mattina si prevede poche nuvole con una copertura nuvolosa del 17% e temperature intorno ai +22,6°C. Il vento soffierà da Nord Ovest a 3,6km/h. L’umidità si attesterà intorno al 64%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà ancora coperto al 41% con temperature che raggiungeranno i +22,4°C. Il vento sarà da Nord Ovest a 3,6km/h. L’umidità sarà del 64%.

Sera: In serata si prevede nubi sparse con una copertura nuvolosa del 50%. Le temperature si attesteranno sui +24°C con una brezza leggera da Ovest – Nord Ovest a 5,4km/h. La probabilità di pioggia sarà assente.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Padova, si prevede un inizio settimana con temperature in aumento e cieli prevalentemente coperti, con possibilità di piogge leggere. Tuttavia, verso metà settimana le temperature raggiungeranno valori elevati con cieli più sereni. Restate aggiornati per ulteriori informazioni.

