Meteo Palazzolo sull’Oglio, le previsioni per domani mercoledì 7 agosto

MeteoWeb

Mercoledì 7 Agosto a Palazzolo sull’Oglio si prospetta una giornata caratterizzata da precipitazioni e cielo coperto. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori che oscilleranno tra i +19,8°C e i +30,9°C. La copertura nuvolosa sarà abbastanza consistente durante gran parte della giornata, con un picco del 100% di nuvole previsto nelle prime ore del mattino.

Nelle prime ore del giorno, a partire dalla notte, si prevedono piogge leggere che diventeranno via via più intense, con precipitazioni moderate che caratterizzeranno la mattinata. La velocità del vento si manterrà a livelli moderati, con raffiche che potranno raggiungere i 7,1km/h provenienti da diverse direzioni, principalmente Nord e Sud.

Durante il pomeriggio, le precipitazioni tenderanno a diminuire, ma il cielo rimarrà coperto. Le temperature si manterranno elevate, con valori intorno ai +28,5°C. La probabilità di pioggia diminuirà gradualmente nel corso del pomeriggio, ma sarà comunque presente.

In serata, il cielo inizierà a schiarirsi, con nubi sparse che lasceranno spazio a cielo sereno. Le temperature caleranno leggermente, attestandosi intorno ai +20,9°C. La probabilità di pioggia sarà molto bassa, con solo il 1% di possibilità di precipitazioni.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 7 Agosto a Palazzolo sull’Oglio indicano una giornata all’insegna delle precipitazioni, con piogge che caratterizzeranno soprattutto la mattinata e il primo pomeriggio. Tuttavia, nel corso della giornata, è previsto un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con una diminuzione delle precipitazioni e un progressivo schiarimento del cielo. Resta comunque consigliabile prestare attenzione alle condizioni del tempo e munirsi di un ombrello nel caso in cui le piogge dovessero riprendere.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 7 Agosto a Palazzolo sull’Oglio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +20.4° perc. +20.8° 0.51 mm 7.1 NE max 7.6 Grecale 89 % 1012 hPa 4 pioggia moderata +19.8° perc. +20.2° 1.07 mm 6.4 N max 7.1 Tramontana 91 % 1012 hPa 7 pioggia leggera +22.5° perc. +23° 0.46 mm 4 NE max 5.4 Grecale 85 % 1013 hPa 10 cielo coperto +27° perc. +28.4° prob. 67 % 5.8 SSO max 4.5 Libeccio 65 % 1013 hPa 13 pioggia leggera +28.8° perc. +30.6° 0.18 mm 7.1 SSO max 4.6 Libeccio 59 % 1012 hPa 16 pioggia leggera +28.7° perc. +30.8° 0.18 mm 4.1 SO max 3.9 Libeccio 62 % 1011 hPa 19 cielo sereno +23.4° perc. +24° prob. 15 % 4.3 N max 4.8 Tramontana 83 % 1012 hPa 22 cielo sereno +20.9° perc. +21.2° prob. 16 % 9.5 NNE max 9.8 Grecale 82 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:15 e tramonta alle ore 20:36

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.