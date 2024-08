Meteo Palazzolo sull’Oglio, le previsioni per domani venerdì 9 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 9 Agosto a Palazzolo sull’Oglio mostrano condizioni generalmente stabili durante la giornata. La mattina e il pomeriggio saranno caratterizzati da cielo sereno o con poche nuvole, mentre dalla tarda sera sono attese nubi sparse con una leggera aumento della copertura nuvolosa.

Durante la mattina, il cielo sarà prevalentemente sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai +26,7°C alle 08:00, percepita come +28,1°C. La velocità del vento sarà di 3,9km/h proveniente da Sud Ovest, con raffiche leggere e assenza di precipitazioni. L’umidità si manterrà intorno al 65% con una pressione atmosferica di 1017hPa.

Nel pomeriggio, le condizioni rimarranno stabili con poche nuvole e una leggera aumento della copertura nuvolosa. Alle 13:00 si registrerà una temperatura di +31°C, percepita come +33°C, con una leggera probabilità del 20% di precipitazioni. Il vento soffierà da Sud – Sud Ovest a 8,8km/h con umidità al 52% e pressione atmosferica di 1015hPa.

Nella sera, il cielo si coprirà parzialmente con nubi sparse. Verso le 23:00, la temperatura si attesterà sui +23,7°C, percepita come +24,1°C, con una copertura nuvolosa del 55%. Il vento sarà di 6,3km/h proveniente da Nord Est, con umidità al 78% e pressione atmosferica di 1017hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Venerdì 9 Agosto a Palazzolo sull’Oglio indicano una giornata con condizioni meteo stabili e temperature gradevoli. Si consiglia di monitorare eventuali aggiornamenti per eventuali variazioni nelle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +21.2° perc. +21.6° prob. 21 % 7.7 NNE max 8.1 Grecale 86 % 1016 hPa 3 cielo sereno +20.8° perc. +21.1° Assenti 7.8 NNE max 7.7 Grecale 83 % 1015 hPa 6 cielo sereno +23° perc. +23.4° Assenti 4.3 NNE max 5.5 Grecale 79 % 1016 hPa 9 cielo sereno +27.9° perc. +29.6° Assenti 5.9 SSO max 3.5 Libeccio 63 % 1017 hPa 12 poche nuvole +30.5° perc. +32.6° Assenti 8.5 SSO max 5.2 Libeccio 54 % 1016 hPa 15 nubi sparse +30.9° perc. +33° prob. 19 % 7.5 SSO max 5.2 Libeccio 53 % 1015 hPa 18 nubi sparse +27° perc. +29° prob. 21 % 2.6 SSO max 3 Libeccio 72 % 1015 hPa 21 nubi sparse +24.2° perc. +24.8° prob. 2 % 7.3 NNE max 6.7 Grecale 78 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:17 e tramonta alle ore 20:33

