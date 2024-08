Meteo Palermo, le previsioni per domani domenica 4 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 4 Agosto a Palermo promettono una giornata all’insegna del bel tempo e delle temperature estive. Le prime ore della giornata saranno caratterizzate da cielo sereno e poche nuvole, con una leggera brezza che soffierà da Sud Est. Le temperature si manterranno intorno ai 26°C durante la notte, per poi salire gradualmente durante la mattina, superando i 30°C nel corso della giornata.

Nel dettaglio, la mattinata si presenterà con un cielo sereno e una copertura nuvolosa quasi assente. Le temperature percepite saranno piacevoli, con una leggera brezza che favorirà un clima gradevole. Nel corso della mattinata, le temperature saliranno costantemente, raggiungendo valori intorno ai 32-33°C.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno e la copertura nuvolosa sarà praticamente assente. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 32-34°C, con una leggera brezza che contribuirà a mitigare il caldo. Anche in serata le condizioni meteorologiche non subiranno variazioni significative, con temperature che si manterranno sopra i 26°C.

In conclusione, le previsioni meteo per Palermo per Domenica 4 Agosto indicano una giornata di sole e caldo, ideale per trascorrere del tempo all’aperto. Le temperature estive accompagneranno i palermitani per tutta la giornata, senza fenomeni meteorologici rilevanti in vista. Resta comunque consigliabile proteggersi adeguatamente dai raggi solari e idratarsi a sufficienza, date le temperature elevate previste.

Tutti i dati meteo di Domenica 4 Agosto a Palermo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +26.2° perc. +26.2° Assenti 6.6 SE max 7.7 Scirocco 78 % 1009 hPa 4 cielo sereno +26.2° perc. +26.2° Assenti 1.7 NE max 2.8 Grecale 70 % 1009 hPa 7 cielo sereno +28.8° perc. +31.2° Assenti 7.6 NE max 8 Grecale 63 % 1010 hPa 10 cielo sereno +31.4° perc. +34.5° Assenti 12.1 NE max 11.7 Grecale 55 % 1010 hPa 13 cielo sereno +32° perc. +35.4° Assenti 15.6 NE max 13.6 Grecale 54 % 1009 hPa 16 cielo sereno +30.4° perc. +33° Assenti 13.2 NE max 13.6 Grecale 57 % 1009 hPa 19 cielo sereno +27.6° perc. +30.3° Assenti 8.4 ENE max 10 Grecale 73 % 1010 hPa 22 cielo sereno +26.6° perc. +26.6° Assenti 7.1 E max 8.4 Levante 78 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:14 e tramonta alle ore 20:09

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.