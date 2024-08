Meteo Palmi, le previsioni per domani sabato 3 agosto

MeteoWeb

Sabato 3 Agosto a Palmi si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno elevate, con un leggero aumento nel corso della mattina e un successivo calo verso sera. La copertura nuvolosa aumenterà gradualmente nel pomeriggio, ma non sono previste precipitazioni.

Nel dettaglio, al mattino il cielo sarà sereno con una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Ovest. Le temperature si attesteranno intorno ai 30°C, con un’umidità intorno al 35% e una pressione atmosferica di 1008hPa.

Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, con nubi sparse e una brezza vivace da Ovest – Nord Ovest. Le temperature massime saranno di circa 32°C, con un’umidità che raggiungerà il 49% e una pressione atmosferica di 1009hPa.

In serata, il cielo sarà ancora parzialmente nuvoloso, con una brezza leggera da Ovest – Nord Ovest. Le temperature si attesteranno intorno ai 27°C, con un’umidità intorno al 74% e una pressione atmosferica di 1010hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 3 Agosto a Palmi indicano una giornata all’insegna del sole e delle temperature elevate, con un aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio. Non sono previste precipitazioni significative. Resta comunque consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e consultare aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti nelle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni a Palmi.

Tutti i dati meteo di Sabato 3 Agosto a Palmi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +25.5° perc. +25.4° Assenti 2.8 ENE max 7.8 Grecale 49 % 1009 hPa 3 cielo sereno +25.7° perc. +25.5° Assenti 2.5 ESE max 7.3 Scirocco 46 % 1008 hPa 6 cielo sereno +28.9° perc. +28.4° Assenti 5 NNO max 7.2 Maestrale 39 % 1008 hPa 9 cielo sereno +32° perc. +31.1° Assenti 5 NNO max 6.6 Maestrale 32 % 1008 hPa 12 nubi sparse +30.5° perc. +31.3° Assenti 16.5 NNO max 22.2 Maestrale 47 % 1009 hPa 15 nubi sparse +29.6° perc. +30.6° Assenti 3.6 NNO max 8.9 Maestrale 51 % 1008 hPa 18 nubi sparse +27.1° perc. +28.3° Assenti 10.4 SE max 14.4 Scirocco 61 % 1007 hPa 21 nubi sparse +25.4° perc. +25.9° Assenti 4.3 ONO max 8.1 Maestrale 74 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:03 e tramonta alle ore 20:01

