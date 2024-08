Meteo Palmi, le previsioni per la prossima settimana 12 – 15 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Palmi confermano un cielo sereno e temperature in aumento. Le brezze leggere da diverse direzioni garantiranno un clima piacevole nonostante il caldo. L’umidità rimarrà su valori accettabili, senza precipitazioni in vista. Si consiglia di proteggersi dal sole e di mantenere un’adeguata idratazione per affrontare al meglio le giornate estive a Palmi.

Lunedì 12 Agosto

Notte

Durante la notte a Palmi, il cielo sarà sereno con una temperatura di +24,4°C e una leggera brezza proveniente da Est – Sud Est con velocità di 2,3km/h. L’umidità si attesterà al 74% con una pressione atmosferica di 1015hPa.

Mattina

La mattina si prevede un cielo sereno con temperature in aumento. Alle 06:00 la temperatura sarà di +27°C con una leggera brezza da Nord – Nord Est. L’umidità sarà del 56% e la pressione atmosferica di 1015hPa. Alle 09:00 la temperatura raggiungerà i +29,4°C con una brezza leggera da Nord Ovest. L’umidità si manterrà al 53% con una pressione di 1014hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo rimarrà sereno con temperature elevate. Alle 12:00 si registrerà una temperatura di +29,7°C con una brezza leggera da Nord – Nord Ovest. L’umidità sarà del 55% con una pressione di 1014hPa. Alle 15:00 la temperatura sarà di +29,4°C con una brezza leggera da Nord – Nord Ovest. L’umidità salirà al 55% con una pressione di 1013hPa.

Sera

In serata il cielo resterà sereno con temperature in calo. Alle 18:00 la temperatura sarà di +26°C con una brezza leggera da Nord – Nord Ovest. L’umidità salirà al 68% con una pressione di 1012hPa. Alle 21:00 la temperatura si attesterà sui +25,3°C con una leggera brezza da Sud. L’umidità sarà del 64% con una pressione di 1013hPa.

Martedì 13 Agosto

Notte

Durante la notte a Palmi, il cielo sarà sereno con una temperatura di +24,6°C e una brezza leggera da Est con velocità di 1,7km/h. L’umidità si manterrà al 69% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Mattina

La mattina si prevede un cielo sereno con temperature in aumento. Alle 06:00 la temperatura sarà di +26,3°C con una brezza leggera da Nord. L’umidità sarà del 64% e la pressione atmosferica di 1012hPa. Alle 09:00 la temperatura raggiungerà i +29,1°C con una brezza leggera da Nord Ovest. L’umidità si attesterà al 56% con una pressione di 1012hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo rimarrà sereno con temperature elevate. Alle 12:00 si registrerà una temperatura di +29,8°C con una brezza leggera da Nord – Nord Ovest. L’umidità sarà del 56% con una pressione di 1012hPa. Alle 15:00 la temperatura sarà di +29,5°C con una brezza leggera da Nord – Nord Ovest. L’umidità salirà al 57% con una pressione di 1011hPa.

Sera

In serata il cielo resterà sereno con temperature in calo. Alle 18:00 la temperatura sarà di +25,6°C con una brezza leggera da Nord – Nord Ovest. L’umidità salirà al 71% con una pressione di 1011hPa. Alle 21:00 la temperatura si attesterà sui +24,5°C con una brezza leggera da Nord – Nord Est. L’umidità sarà del 79% con una pressione di 1012hPa.

Mercoledì 14 Agosto

Notte

Durante la notte a Palmi, il cielo sarà sereno con una temperatura di +24,3°C e una brezza leggera da Est – Nord Est con velocità di 2,3km/h. L’umidità si attesterà al 74% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Mattina

La mattina si prevede un cielo sereno con temperature in aumento. Alle 06:00 la temperatura sarà di +26,2°C con una brezza leggera da Nord. L’umidità sarà del 63% e la pressione atmosferica di 1012hPa. Alle 09:00 la temperatura raggiungerà i +29,2°C con una brezza leggera da Nord Ovest. L’umidità si manterrà al 56% con una pressione di 1013hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo rimarrà sereno con temperature elevate. Alle 12:00 si registrerà una temperatura di +30,1°C con una brezza leggera da Nord – Nord Ovest. L’umidità sarà del 56% con una pressione di 1012hPa. Alle 15:00 la temperatura sarà di +29,5°C con una brezza leggera da Nord – Nord Ovest. L’umidità salirà al 56% con una pressione di 1012hPa.

Sera

In serata il cielo resterà sereno con temperature in calo. Alle 18:00 la temperatura sarà di +25,8°C con una brezza leggera da Nord. L’umidità salirà al 71% con una pressione di 1012hPa. Alle 21:00 la temperatura si attesterà sui +25°C con una brezza leggera da Nord Ovest. L’umidità sarà del 73% con una pressione di 1014hPa.

Giovedì 15 Agosto

Notte

Durante la notte a Palmi, il cielo sarà sereno con una temperatura di +24,4°C e una brezza leggera da Est con velocità di 4,3km/h. L’umidità si manterrà al 75% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Mattina

La mattina si prevede un cielo sereno con temperature in aumento. Alle 06:00 la temperatura sarà di +27°C con una brezza leggera da Nord – Nord Est. L’umidità sarà del 60% e la pressione atmosferica di 1014hPa. Alle 09:00 la temperatura raggiungerà i +29,5°C con una brezza leggera da Nord Ovest. L’umidità si attesterà al 55% con una pressione di 1014hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo rimarrà sereno con temperature elevate. Alle 12:00 si registrerà una temperatura di +30,2°C con una brezza leggera da Nord – Nord Ovest. L’umidità sarà del 54% con una pressione di 1012hPa. Alle 15:00 la temperatura sarà di +30,1°C con una brezza leggera da Nord – Nord Ovest. L’umidità salirà al 56% con una pressione di 1012hPa.

Sera

In serata il cielo resterà sereno con temperature in calo. Alle 18:00 la temperatura sarà di +25,8°C con una brezza leggera da Nord. L’umidità salirà al 71% con una pressione di 1012hPa. Alle 21:00 la temperatura si attesterà sui +25°C con una brezza leggera da Nord – Nord Est. L’umidità sarà del 73% con una pressione di 1013hPa.

Conclusioni

