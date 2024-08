Meteo Palo del Colle, le previsioni per domani domenica 1 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 1 Settembre a Palo del Colle indicano condizioni generalmente stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La temperatura massima si attesterà intorno ai 32,2°C nel primo pomeriggio, mentre la minima si registrerà durante le prime ore del mattino con circa 25,9°C.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una leggera brezza proveniente dal Nord. Le temperature si manterranno piacevoli, con valori intorno ai 27-31°C e un’umidità che si attesterà intorno al 30-40%. Nel corso del pomeriggio, il cielo resterà sereno con temperature in aumento fino a superare i 32°C.

Nel tardo pomeriggio e in serata, è previsto un aumento della copertura nuvolosa, con la presenza di nubi sparse che potrebbero portare ad un lieve calo delle temperature. La brezza proveniente dal Nord Est potrebbe intensificarsi leggermente, mantenendo comunque condizioni di ventilazione gradevoli.

In conclusione, Domenica 1 Settembre a Palo del Colle si prospetta come una giornata calda e soleggiata, con un lieve aumento delle nubi nel corso della serata. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi intorno ai 32°C. È consigliabile prestare attenzione all’idratazione e cercare di rimanere al fresco durante le ore più calde della giornata. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni di bel tempo, con temperature che potrebbero rimanere elevate.

Tutti i dati meteo di Domenica 1 Settembre a Palo del Colle

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +26.9° perc. +27.1° prob. 3 % 7 NO max 15 Maestrale 47 % 1013 hPa 4 cielo sereno +25.9° perc. +25.8° Assenti 9.5 ONO max 18.5 Maestrale 47 % 1013 hPa 7 cielo sereno +28.5° perc. +28° prob. 4 % 7.8 NO max 12.5 Maestrale 39 % 1013 hPa 10 cielo sereno +31.9° perc. +30.7° Assenti 12.9 N max 16.8 Tramontana 30 % 1012 hPa 13 cielo sereno +32° perc. +31° Assenti 13.8 NNE max 15.6 Grecale 32 % 1011 hPa 16 cielo sereno +31.9° perc. +30.6° Assenti 10 N max 13 Tramontana 29 % 1010 hPa 19 poche nuvole +29.2° perc. +28.9° Assenti 10.2 NE max 14.7 Grecale 41 % 1011 hPa 22 nubi sparse +27.5° perc. +28.2° Assenti 3.6 NO max 6.4 Maestrale 54 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:23 e tramonta alle ore 19:21

