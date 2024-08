Meteo Palo del Colle, le previsioni per domani domenica 25 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Palo del Colle per Domenica 25 Agosto prevedono una giornata caratterizzata da cielo coperto per gran parte della giornata. Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da nubi sparse con una copertura nuvolosa che varierà tra il 46% e il 64%. Le temperature si manterranno intorno ai +28°C con una leggera brezza proveniente da Ovest – Nord Ovest con velocità intorno ai 5-10 km/h.

Man mano che la mattina avanza, la copertura nuvolosa aumenterà fino al 99% con cielo coperto. Le temperature saliranno fino a toccare i +33,4°C intorno a mezzogiorno, con una percezione di caldo che potrebbe superare i +32,9°C. Il vento soffierà da Nord con intensità tra i 15-20 km/h.

Nel pomeriggio, non si prevedono variazioni significative: il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa che si manterrà intorno al 95-99%. Le temperature si manterranno elevate, con valori intorno ai +32,7°C. Il vento potrebbe aumentare leggermente di intensità, con raffiche fino a 27,7 km/h.

Alla sera, la situazione non cambierà: cielo coperto con una copertura nuvolosa intorno all’85-96%. Le temperature si abbasseranno leggermente, attestandosi sui +29,2°C. Il vento potrebbe aumentare di intensità, con raffiche fino a 28,5 km/h provenienti da Nord – Nord Ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per Palo del Colle indicano una giornata caratterizzata da cielo coperto e temperature elevate. Il vento sarà moderato con possibili raffiche più intense durante la giornata. Si consiglia di prestare attenzione alle temperature elevate e di proteggersi adeguatamente dai raggi solari. Resta aggiornato sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni per pianificare al meglio le tue attività.

Tutti i dati meteo di Domenica 25 Agosto a Palo del Colle

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +27.9° perc. +27.7° Assenti 6.8 O max 10.4 Ponente 42 % 1013 hPa 4 nubi sparse +27.2° perc. +27.5° Assenti 9.3 ONO max 18.8 Maestrale 49 % 1013 hPa 7 cielo coperto +29.8° perc. +29.6° Assenti 12 NO max 18.2 Maestrale 42 % 1013 hPa 10 cielo coperto +32.9° perc. +32.3° Assenti 14.3 N max 17.4 Tramontana 33 % 1012 hPa 13 cielo coperto +32.7° perc. +32.7° Assenti 17.9 N max 21.7 Tramontana 37 % 1011 hPa 16 cielo coperto +30.2° perc. +31° Assenti 16.2 N max 27.1 Tramontana 48 % 1011 hPa 19 cielo coperto +29.2° perc. +30° Assenti 11.6 NNO max 27.9 Maestrale 51 % 1011 hPa 22 nubi sparse +28.4° perc. +29° Assenti 18.2 ONO max 32 Maestrale 51 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:16 e tramonta alle ore 19:32

