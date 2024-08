Meteo Parabiago, le previsioni per domani sabato 10 agosto

MeteoWeb

Sabato 10 Agosto a Parabiago si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per l’intera giornata. Le temperature saranno in aumento durante la mattina, raggiungendo valori elevati nel pomeriggio, per poi diminuire leggermente verso sera.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa pari allo 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai +24,9°C alle 06:00, per poi salire fino a +32,4°C alle 11:00. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore a quella reale, con valori che raggiungeranno i +34°C.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno e la copertura nuvolosa sarà assente. Le temperature massime si registreranno intorno ai +33,9°C alle 14:00, con una percezione di caldo che arriverà fino a +35,8°C. Il vento soffierà a velocità moderata, con raffiche leggere e umidità intorno al 42%.

In serata, il cielo rimarrà sereno con una leggera presenza di nuvole. Le temperature caleranno gradualmente, attestandosi intorno ai +26,4°C alle 23:00. Il vento sarà ancora presente, ma con intensità più contenute rispetto al pomeriggio.

In base alle previsioni meteo, possiamo affermare che Sabato 10 Agosto a Parabiago sarà caratterizzato da condizioni di bel tempo, con cielo sereno e temperature elevate. È consigliabile proteggersi adeguatamente dai raggi solari e mantenere un’adeguata idratazione durante le ore più calde della giornata.

Resta aggiornato sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni a Parabiago per pianificare al meglio le tue attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 10 Agosto a Parabiago

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +24.7° perc. +25° Assenti 3.1 NNE max 4.1 Grecale 69 % 1017 hPa 3 cielo sereno +23.4° perc. +23.7° Assenti 3.6 ENE max 4.8 Grecale 72 % 1018 hPa 6 cielo sereno +24.9° perc. +25.2° Assenti 3.2 NE max 6.1 Grecale 66 % 1019 hPa 9 cielo sereno +30.3° perc. +31.6° Assenti 4.5 SSE max 4.2 Scirocco 51 % 1019 hPa 12 cielo sereno +33.2° perc. +34.8° Assenti 8.2 S max 5.9 Ostro 43 % 1018 hPa 15 cielo sereno +33.8° perc. +35.6° Assenti 9.5 S max 7 Ostro 42 % 1018 hPa 18 cielo sereno +30.1° perc. +32.6° prob. 1 % 7 SSO max 12.3 Libeccio 58 % 1018 hPa 21 cielo sereno +27.3° perc. +29° Assenti 3.9 N max 4.1 Tramontana 67 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:22 e tramonta alle ore 20:35

