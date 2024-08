Meteo Parabiago, le previsioni per domani sabato 24 agosto

MeteoWeb

Sabato 24 Agosto a Parabiago si prospetta una giornata caratterizzata da variazioni meteorologiche significative. Le previsioni meteo indicano che al mattino il cielo sarà coperto da piogge leggere, con temperature che si aggireranno intorno ai +21°C. Nel corso della mattinata, la pioggia tenderà a diminuire, ma le temperature aumenteranno gradualmente, arrivando a toccare i +30°C nel primo pomeriggio.

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà e il sole farà capolino tra le nuvole, portando le temperature a stabilizzarsi intorno ai +31°C. Nel tardo pomeriggio e in serata, il cielo sarà sereno, con una leggera presenza di nuvole sparse e temperature che si attesteranno sui +29°C.

Durante la sera, le nuvole tenderanno a diradarsi ulteriormente, lasciando spazio a schiarite e temperature intorno ai +26°C. Nelle ore notturne, il cielo sarà per lo più sereno, con una leggera copertura nuvolosa e temperature che si manterranno sui +23°C.

In base alle previsioni del tempo per i prossimi giorni a Parabiago, possiamo aspettarci un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un aumento delle temperature e una diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, è sempre consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo locali per pianificare al meglio le proprie attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 24 Agosto a Parabiago

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +23° perc. +23.4° prob. 27 % 1.4 NNO max 4.3 Maestrale 76 % 1016 hPa 3 cielo sereno +21.8° perc. +22.1° prob. 28 % 3 NNE max 4.8 Grecale 82 % 1016 hPa 6 pioggia leggera +21.9° perc. +22.3° 0.6 mm 1.3 NNE max 3.6 Grecale 84 % 1017 hPa 9 pioggia leggera +27° perc. +28.2° 0.17 mm 3.5 SSE max 5.3 Scirocco 63 % 1017 hPa 12 pioggia leggera +30.1° perc. +31.3° 0.25 mm 3.8 SSO max 4.1 Libeccio 51 % 1016 hPa 15 cielo sereno +31.2° perc. +31.2° prob. 8 % 4.1 S max 5.5 Ostro 40 % 1015 hPa 18 poche nuvole +27.2° perc. +27.8° prob. 8 % 3.5 SO max 7.2 Libeccio 52 % 1014 hPa 21 nubi sparse +24.2° perc. +24.3° prob. 17 % 5.3 ONO max 10.5 Maestrale 64 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:39 e tramonta alle ore 20:11

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.