Meteo Partinico, le previsioni per domani sabato 10 agosto

Sabato 10 Agosto a Partinico si prevede una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno per gran parte della giornata. Le temperature saranno elevate, con valori che raggiungeranno i 32,6°C nel primo pomeriggio. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore, attestandosi intorno ai 34,1°C. Il vento soffierà principalmente da nord-nord est con intensità variabile tra i 10,6km/h e i 15,9km/h.

Nel dettaglio, la mattinata sarà caratterizzata da cielo sereno e temperature in rapida ascesa, con valori che supereranno i 30°C già dalle prime ore del mattino. Nel primo pomeriggio le temperature raggiungeranno il picco massimo, con valori attorno ai 32°C. Nel tardo pomeriggio e in serata, si potranno osservare alcune nubi sparse che non comprometteranno il bel tempo.

Le condizioni meteo resteranno stabili anche nelle ore serali, con un leggero aumento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni in vista. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori intorno ai 27°C.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 10 Agosto a Partinico indicano una giornata caratterizzata da bel tempo, con cielo sereno e temperature elevate. Si consiglia di proteggersi adeguatamente dal sole e di mantenere un’adeguata idratazione, date le temperature previste. Resta comunque consigliabile monitorare gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni nelle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni a Partinico.

Tutti i dati meteo di Sabato 10 Agosto a Partinico

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +25.4° perc. +25.7° Assenti 6.8 ENE max 8.9 Grecale 67 % 1016 hPa 4 cielo sereno +24.9° perc. +25.1° Assenti 6 ESE max 6.4 Scirocco 63 % 1016 hPa 7 cielo sereno +28.8° perc. +29.2° Assenti 8.1 NE max 10.7 Grecale 48 % 1017 hPa 10 cielo sereno +32.2° perc. +32.8° Assenti 10.4 NNE max 11.8 Grecale 41 % 1017 hPa 13 cielo sereno +32.5° perc. +34.1° Assenti 16.9 NNE max 15.9 Grecale 45 % 1016 hPa 16 cielo sereno +30.7° perc. +32.9° Assenti 11.3 NNE max 14.4 Grecale 54 % 1016 hPa 19 nubi sparse +27.6° perc. +29.7° Assenti 5.9 NE max 11.2 Grecale 69 % 1017 hPa 22 nubi sparse +26.5° perc. +26.5° Assenti 4.4 ESE max 6.2 Scirocco 69 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:21 e tramonta alle ore 20:03

