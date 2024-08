Meteo Paternò, le previsioni per il weekend 30 Agosto – 1 Settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Paternò indicano un fine settimana variabile. Si prevedono cielo sereno, nubi sparse e possibili piogge leggere. Le temperature massime saranno elevate, con un’umidità che varierà tra il 30% e il 55%. I venti saranno prevalentemente leggeri, con raffiche occasionali. In particolare, nel pomeriggio di Sabato sono attese nubi sparse, mentre Domenica nel pomeriggio sono previste piogge leggere. Siate preparati per un weekend con condizioni meteorologiche mutevoli.

Venerdì 30 Agosto

Notte

Durante la notte a Paternò, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 6%. Le temperature si manterranno intorno ai +23,6°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest a 4,3km/h. L’umidità sarà del 59% e la pressione atmosferica si attesterà a 1016hPa.

Mattina

La mattina si prevede ancora cielo sereno, con una temperatura che raggiungerà i +29,9°C. Il vento soffierà da Sud – Sud Ovest a 3,8km/h, con un’umidità del 36% e una pressione di 1016hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio sono attese piogge leggere con una copertura nuvolosa al 28%. Le temperature massime saranno di +31,5°C, con venti provenienti da Sud – Sud Est a 7,3km/h. L’intensità della pioggia sarà di 0.12mm, con un’umidità del 34%.

Sera

La serata si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa al 50%. Le temperature si abbasseranno a +26,2°C, con venti leggeri da Est a 7,4km/h. L’umidità salirà al 55% e la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1015hPa.

Sabato 31 Agosto

Notte

Durante la notte il cielo sarà sereno, con una temperatura di +24,5°C e una leggera brezza da Nord Ovest a 6,2km/h. L’umidità si attesterà al 55% e la pressione a 1015hPa.

Mattina

La mattina si conferma il cielo sereno, con temperature che raggiungeranno i +31,3°C. Il vento soffierà da Sud – Sud Ovest a 8km/h, con un’umidità del 31% e una pressione di 1015hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio sono previste nubi sparse con una copertura nuvolosa al 43%. Le temperature massime saranno di +32,3°C, con venti provenienti da Est a 13,3km/h. L’umidità salirà al 31%.

Sera

La serata si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa al 34%. Le temperature si abbasseranno a +27,3°C, con venti leggeri da Nord a 4,9km/h. L’umidità salirà al 46% e la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1015hPa.

Domenica 1 Settembre

Notte

Durante la notte il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa al 2%. Le temperature si manterranno intorno ai +25°C, con una brezza leggera da Nord Ovest a 6,7km/h. L’umidità sarà del 47% e la pressione atmosferica si attesterà a 1014hPa.

Mattina

La mattina si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa al 44%. Le temperature raggiungeranno i +30,8°C, con venti da Sud a 6,4km/h. L’umidità salirà al 42% e la pressione si manterrà a 1014hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio sono attese piogge leggere con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature massime saranno di +32,5°C, con venti provenienti da Sud Est a 13,1km/h. L’intensità della pioggia sarà di probabilità 6%, con un’umidità del 30%.

Sera

La serata si presenterà con cielo coperto e una copertura nuvolosa al 65%. Le temperature si abbasseranno a +27,5°C, con venti leggeri da Sud a 5,8km/h. L’umidità salirà al 51% e la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1013hPa.

In conclusione, il fine settimana a Paternò si preannuncia variabile, con cielo sereno, nubi sparse e possibili piogge leggere. Le temperature massime saranno elevate, con un’umidità che varierà tra il 30% e il 55%. I venti saranno prevalentemente leggeri, con raffiche occasionali. Siate preparati per un weekend con condizioni meteorologiche mutevoli.

