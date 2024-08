Meteo Paternò, le previsioni per il weekend 9 – 11 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Paternò indicano un fine settimana caldo e soleggiato. Le temperature si manterranno elevate, con cieli per lo più sereni e solo alcune nubi sparse nel pomeriggio e in serata. Le brezze leggere aiuteranno a mitigare il caldo durante il giorno. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione all’umidità in aumento nelle ore serali. Buon weekend a Paternò!

Venerdì 9 Agosto

Nel corso della notte a Paternò, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa pari al 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +25,7°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest a una velocità di 5,1km/h. La percezione della temperatura sarà di +25,8°C. L’umidità si attesterà al 59% e la pressione atmosferica a 1015hPa.

Durante la mattina, il cielo resterà sereno con copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno fino a +35,3°C con una percezione di +34,3°C. Il vento soffierà da Sud – Sud Est a una velocità di 10,9km/h con raffiche leggere. L’umidità diminuirà al 26% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1015hPa.

Nel pomeriggio, si prevedono poche nuvole con una copertura del 11%. Le temperature massime saranno di +34,2°C con percezione di +33,5°C. Il vento sarà orientato a Est – Sud Est con una velocità di 15,2km/h. L’umidità salirà al 30% mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1014hPa.

In serata, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 8%. Le temperature si attesteranno sui +31,6°C con percezione di +31,3°C. Il vento soffierà da Est – Sud Est a una velocità di 14,7km/h. L’umidità aumenterà al 37% e la pressione atmosferica si manterrà a 1015hPa.

Sabato 10 Agosto

Durante la notte a Paternò, il cielo sarà sereno con copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +26,9°C, con una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Ovest a una velocità di 2,3km/h. La percezione della temperatura sarà di +27,3°C. L’umidità si attesterà al 50% e la pressione atmosferica a 1016hPa.

Nelle prime ore del mattino, il cielo resterà sereno con copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno fino a +30,4°C con una percezione di +29,9°C. Il vento soffierà da Sud Est a una velocità di 5,4km/h con brezze leggere. L’umidità diminuirà al 38% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1017hPa.

Durante il pomeriggio, si prevedono poche nuvole con una copertura del 17%. Le temperature massime saranno di +35,8°C con percezione di +35,8°C. Il vento sarà orientato a Sud Est con una velocità di 12,3km/h. L’umidità salirà al 30% mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1015hPa.

In serata, si prevedono nubi sparse con una copertura del 43%. Le temperature si attesteranno sui +30,1°C con percezione di +30,6°C. Il vento soffierà da Est a una velocità di 11,1km/h. L’umidità aumenterà al 46% e la pressione atmosferica si manterrà a 1017hPa.

Domenica 11 Agosto

Durante la notte a Paternò, il cielo sarà sereno con copertura nuvolosa al 1%. Le temperature si manterranno intorno ai +27,3°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest a una velocità di 4,7km/h. La percezione della temperatura sarà di +27,9°C. L’umidità si attesterà al 52% e la pressione atmosferica a 1017hPa.

Nelle prime ore del mattino, il cielo resterà sereno con copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno fino a +31,3°C con una percezione di +30,7°C. Il vento soffierà da Sud – Sud Est a una velocità di 3,5km/h con bava di vento. L’umidità diminuirà al 36% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1017hPa.

Durante il pomeriggio, si prevedono poche nuvole con una copertura del 23%. Le temperature massime saranno di +35,9°C con percezione di +35,5°C. Il vento sarà orientato a Est – Sud Est con una velocità di 13,3km/h. L’umidità salirà al 28% mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1014hPa.

In serata, si prevedono nubi sparse con una copertura del 40%. Le temperature si attesteranno sui +30,6°C con percezione di +30,8°C. Il vento soffierà da Sud Est a una velocità di 11,7km/h. L’umidità aumenterà al 43% e la pressione atmosferica si manterrà a 1014hPa.

