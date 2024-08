Meteo Pavia, le previsioni per domani venerdì 30 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Pavia per Venerdì 30 Agosto mostrano condizioni generalmente stabili durante la giornata. La mattina si prevede un cielo sereno con una leggera copertura nuvolosa, temperature in aumento e una brezza leggera proveniente da Ovest. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con un aumento della copertura nuvolosa verso sera. Le temperature massime saranno attorno ai 32-33°C nel primo pomeriggio, per poi diminuire leggermente verso sera. Il vento soffierà sempre da Ovest con intensità variabile, mentre le probabilità di precipitazioni rimarranno basse durante tutta la giornata.

Nel dettaglio, la mattina inizierà con un cielo sereno e una temperatura di +21,5°C alle 06:00, che salirà gradualmente fino a raggiungere i +30,6°C alle 11:00. Il vento soffierà da Ovest con una velocità compresa tra i 6,9km/h e i 7,8km/h.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con un lieve aumento della copertura nuvolosa. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 32-33°C con una leggera diminuzione verso sera. Il vento continuerà a provenire da Ovest con intensità variabile tra i 4,7km/h e i 6,7km/h.

In serata, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, passando da poche nuvole a nubi sparse. Le temperature si manterranno intorno ai 25-26°C con il vento che continuerà a soffiare da Ovest con una velocità compresa tra i 2,5km/h e i 4,5km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 30 Agosto a Pavia indicano una giornata con cielo sereno, temperature elevate e vento da Ovest. Le condizioni meteo si manterranno stabili anche nei prossimi giorni, con temperature che potrebbero subire una lieve diminuzione e un aumento della copertura nuvolosa. Restate aggiornati per ulteriori dettagli sulle previsioni del tempo a Pavia.

Tutti i dati meteo di Venerdì 30 Agosto a Pavia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +22.5° perc. +22.5° Assenti 6.5 O max 6.9 Ponente 67 % 1016 hPa 3 cielo sereno +21° perc. +21.1° Assenti 7.6 OSO max 8.1 Libeccio 72 % 1017 hPa 6 cielo sereno +21.5° perc. +21.6° Assenti 7.5 O max 11.1 Ponente 72 % 1017 hPa 9 cielo sereno +27.6° perc. +28.1° Assenti 7.4 O max 7.1 Ponente 51 % 1017 hPa 12 cielo sereno +31.7° perc. +32° Assenti 6.4 O max 5.8 Ponente 41 % 1016 hPa 15 cielo sereno +32.8° perc. +32.7° prob. 8 % 4.7 OSO max 4.9 Libeccio 36 % 1014 hPa 18 poche nuvole +26.9° perc. +27.5° prob. 4 % 2.7 OSO max 4.8 Libeccio 52 % 1014 hPa 21 nubi sparse +25.3° perc. +25.3° Assenti 4.1 O max 5.5 Ponente 54 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 19:59

