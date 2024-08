Meteo Perugia, le previsioni per domani martedì 6 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 6 Agosto a Perugia mostrano condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Al mattino il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio si potranno osservare nubi sparse. Le temperature saranno in aumento durante la giornata, con valori massimi attesi nel primo pomeriggio.

Durante la mattina, il cielo sarà prevalentemente sereno con una copertura nuvolosa minima. Le temperature si attesteranno intorno ai +23,8°C alle 06:00, per poi salire fino a raggiungere i +34,7°C alle 11:00. Il vento soffierà leggero da direzioni variabili.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica vedrà un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse e temperature che si manterranno elevate. Alle 13:00 si registreranno +36,3°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest. Le condizioni rimarranno stabili fino al tardo pomeriggio, con temperature intorno ai +33,4°C alle 16:00.

In serata, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa che diminuirà gradualmente. Le temperature caleranno leggermente, con valori attesi intorno ai +21,8°C alle 23:00. Il vento sarà debole, proveniente da Sud – Sud Ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per Martedì 6 Agosto a Perugia indicano una giornata caratterizzata da cielo sereno al mattino, nubi sparse nel pomeriggio e parzialmente nuvoloso alla sera. Le temperature saranno elevate durante il giorno, con valori massimi attesi nel primo pomeriggio. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche e di adottare le misure necessarie per affrontare le condizioni meteorologiche previste.

Tutti i dati meteo di Martedì 6 Agosto a Perugia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +20.2° perc. +20° Assenti 2 E max 2.5 Levante 65 % 1011 hPa 4 cielo sereno +19.3° perc. +19.1° Assenti 1.3 ENE max 1.4 Grecale 71 % 1011 hPa 7 cielo sereno +26.6° perc. +26.6° Assenti 2.6 SSO max 2.8 Libeccio 48 % 1012 hPa 10 cielo sereno +33.4° perc. +32.2° Assenti 7.6 OSO max 8.9 Libeccio 28 % 1011 hPa 13 cielo sereno +36.3° perc. +34.6° Assenti 8.2 O max 12.6 Ponente 20 % 1008 hPa 16 nubi sparse +33.4° perc. +31.7° Assenti 13 ONO max 20.8 Maestrale 24 % 1008 hPa 19 nubi sparse +26.7° perc. +26.9° Assenti 5.1 O max 7.8 Ponente 46 % 1010 hPa 22 poche nuvole +22.6° perc. +22.5° Assenti 4.2 SSO max 4.6 Libeccio 60 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:09 e tramonta alle ore 20:22

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.