Meteo Perugia, le previsioni per domani venerdì 23 agosto

Le previsioni meteo per Venerdì 23 Agosto a Perugia mostrano condizioni generalmente stabili con cielo sereno al mattino e nubi sparse nel pomeriggio e sera. Le temperature si manterranno elevate durante la giornata, con un leggero aumento nel corso della mattinata.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 20°C. Il vento soffierà leggero da Est con raffiche di 2,7km/h.

Al risveglio, alle 06:00, il cielo sarà ancora sereno con una temperatura di 22,8°C. Il vento sarà debole proveniente da Sud – Sud Est con una velocità di 1,3km/h.

Durante la mattina, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, con nubi sparse che si faranno vedere verso le 08:00. La temperatura salirà fino a raggiungere i 30,5°C alle 09:00, con una leggera brezza proveniente da Sud Ovest.

Nel pomeriggio, le nubi sparse si faranno più presenti, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 40% alle 15:00. Le temperature si manterranno elevate, con punte di 35,1°C alle 13:00.

In serata, a partire dalle 18:00, la copertura nuvolosa aumenterà fino al 81% alle 20:00, con una temperatura che si attesterà intorno ai 24,9°C. Il vento soffierà leggero da Sud Ovest con una velocità di 7,1km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 23 Agosto a Perugia indicano una giornata con cielo variabile, temperature elevate e vento leggero. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche nel corso della giornata e mantenere un’adeguata idratazione, considerando le temperature sopra la media. Resta aggiornato sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni a Perugia per pianificare al meglio le tue attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 23 Agosto a Perugia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +20.4° perc. +20.4° Assenti 1.8 NE max 2.5 Grecale 74 % 1014 hPa 4 cielo sereno +19.4° perc. +19.4° Assenti 1.3 ENE max 1.4 Grecale 78 % 1014 hPa 7 cielo sereno +25.6° perc. +25.6° Assenti 2.4 SSO max 2.7 Libeccio 55 % 1015 hPa 10 poche nuvole +32.3° perc. +31.7° Assenti 5.9 SO max 7.6 Libeccio 34 % 1014 hPa 13 poche nuvole +35.1° perc. +33.6° prob. 2 % 14.9 SSO max 12.5 Libeccio 23 % 1013 hPa 16 nubi sparse +32° perc. +30.9° Assenti 12.6 OSO max 15.8 Libeccio 31 % 1013 hPa 19 nubi sparse +25.8° perc. +25.8° Assenti 5.5 SO max 8.4 Libeccio 52 % 1016 hPa 22 nubi sparse +21.9° perc. +21.9° Assenti 3.5 S max 3.8 Ostro 66 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:28 e tramonta alle ore 19:56

