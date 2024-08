Meteo Pesaro, le previsioni per domani domenica 18 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Pesaro per Domenica 18 Agosto prevedono una giornata caratterizzata da condizioni variabili e instabili. Durante la mattina, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa che aumenterà gradualmente fino al pomeriggio, quando sono attese precipitazioni moderate. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori che oscilleranno tra i +25°C e i +30°C.

Nel dettaglio, la giornata inizierà con nubi sparse al mattino, con una copertura nuvolosa intorno al 31%. Le temperature saranno intorno ai +25°C. Nel corso della mattinata, la copertura nuvolosa aumenterà fino al 69% intorno alle 9:00, con temperature che saliranno fino a +28°C.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, sono previste precipitazioni moderate che si protrarranno fino alla sera. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100% intorno alle 13:00, con temperature che scenderanno a +25,6°C. Le precipitazioni potrebbero essere abbondanti, con una intensità di 1.05mm.

Durante la sera, il cielo rimarrà coperto con probabilità di piogge leggere e temperature che si manterranno intorno ai +22°C. La copertura nuvolosa si attesterà intorno al 100% per tutta la serata, con probabilità di precipitazioni che diminuiranno gradualmente.

In base alle previsioni meteo, si consiglia di prestare attenzione alle condizioni atmosferiche mutevoli e di attrezzarsi adeguatamente per affrontare possibili piogge durante la giornata. Le temperature rimarranno comunque gradevoli, ideali per trascorrere del tempo all’aperto.

Le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Pesaro indicano un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un graduale ritorno al bel tempo e alle temperature estive. Restate aggiornati per ulteriori dettagli sulle previsioni meteo a Pesaro.

Tutti i dati meteo di Domenica 18 Agosto a Pesaro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +25.4° perc. +25.6° Assenti 16.1 SO max 22.5 Libeccio 64 % 1009 hPa 3 poche nuvole +24.4° perc. +24.6° Assenti 12.9 OSO max 17.1 Libeccio 65 % 1008 hPa 6 nubi sparse +25.3° perc. +25.5° prob. 1 % 9.6 O max 12.4 Ponente 62 % 1008 hPa 9 nubi sparse +28.4° perc. +29° Assenti 2.9 NE max 8.9 Grecale 51 % 1008 hPa 12 nubi sparse +27.4° perc. +28.7° prob. 9 % 19.4 ENE max 23.9 Grecale 62 % 1007 hPa 15 pioggia moderata +22.5° perc. +23.1° 3.1 mm 15.8 SSE max 18.6 Scirocco 88 % 1007 hPa 18 cielo coperto +22.4° perc. +23° prob. 80 % 10.5 S max 11.1 Ostro 85 % 1007 hPa 21 cielo coperto +22.8° perc. +23.2° prob. 25 % 12.6 S max 13.7 Ostro 82 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 06:19 e tramonta alle ore 20:03

