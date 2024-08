Meteo Pesaro, le previsioni per domani sabato 17 agosto

MeteoWeb

Sabato 17 Agosto a Pesaro si prevedono condizioni meteo variabili, con cielo che alternerà nubi sparse a cielo coperto durante la giornata. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori che oscilleranno tra i +24,1°C e i +29,7°C. La copertura nuvolosa sarà abbastanza consistente, con valori che varieranno dal 47% al 99%.

Durante la notte, dalle 00:00 alle 05:00, ci saranno nubi sparse con una copertura nuvolosa che varierà dal 47% al 79%. Le temperature si manterranno intorno ai +26°C, con leggere brezze che soffieranno da diverse direzioni.

Nella mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 99%. Le temperature aumenteranno gradualmente fino a toccare i +31,5°C verso mezzogiorno, con venti che potranno raggiungere i 18,9km/h.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, sono previste precipitazioni sotto forma di pioggia leggera, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno all’82-94%. Le temperature scenderanno leggermente, con valori che si manterranno intorno ai +25°C, mentre la velocità del vento aumenterà fino a diventare forte, con raffiche che potranno superare i 50km/h.

In serata, dalle 18:00 alle 23:00, il cielo sarà nuovamente coperto con una copertura nuvolosa che varierà tra il 61% e il 98%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +26°C, con venti che diminuiranno di intensità.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 17 Agosto a Pesaro indicano una giornata con alternanza di nubi sparse e cielo coperto, con possibilità di piogge leggere nel pomeriggio. Le temperature rimarranno elevate, ma con una leggera diminuzione nel corso della giornata. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del vento e di tenere d’occhio eventuali aggiornamenti sulle condizioni meteo per i prossimi giorni a Pesaro.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +26° perc. +26° Assenti 7.8 SSO max 8.1 Libeccio 67 % 1013 hPa 3 nubi sparse +25.5° perc. +25.8° Assenti 5.1 SO max 4.9 Libeccio 66 % 1012 hPa 6 nubi sparse +26.6° perc. +26.6° Assenti 9.6 ONO max 10 Maestrale 64 % 1013 hPa 9 cielo coperto +29.2° perc. +30.3° Assenti 9.2 NNO max 9 Maestrale 53 % 1012 hPa 12 cielo coperto +29.6° perc. +31.5° Assenti 18.8 NNE max 18.9 Grecale 57 % 1011 hPa 15 pioggia leggera +24.1° perc. +24.6° 0.45 mm 41.3 S max 50 Ostro 77 % 1011 hPa 18 cielo coperto +26.2° perc. +26.2° prob. 44 % 12 SO max 18 Libeccio 68 % 1009 hPa 21 cielo coperto +26° perc. +26° prob. 7 % 9.1 SO max 9.6 Libeccio 64 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:18 e tramonta alle ore 20:05

