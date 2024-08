Meteo Pescara, le previsioni per domani lunedì 19 agosto

MeteoWeb

Lunedì 19 Agosto a Pescara si prospetta una giornata caratterizzata da piogge e precipitazioni. Le condizioni meteo saranno influenzate da una copertura nuvolosa che si manterrà costante per gran parte della giornata.

Durante la notte, le precipitazioni saranno moderate con una temperatura che si attesterà intorno ai +22°C. Il vento soffierà da Ovest con una velocità di circa 3-4 km/h.

Nella mattina, le piogge continueranno a interessare la zona con una temperatura che oscillerà tra i +23°C e i +24°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità provenendo sempre da direzioni settentrionali.

Nel pomeriggio, le precipitazioni si manterranno costanti con temperature che raggiungeranno i +25°C. Il vento sarà moderato con raffiche fino a 10-15 km/h.

In serata, le piogge tenderanno a diminuire leggermente di intensità, ma la copertura nuvolosa rimarrà densa. Le temperature si attesteranno intorno ai +23°C con venti provenienti da direzioni settentrionali.

In conclusione, per Lunedì 19 Agosto a Pescara ci aspettiamo una giornata all’insegna delle piogge e delle precipitazioni, con temperature che si manterranno piuttosto stabili. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteo in vista dei prossimi giorni, in cui potrebbero verificarsi fenomeni simili.

Tutti i dati meteo di Lunedì 19 Agosto a Pescara

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +21.7° perc. +22.3° 1.69 mm 2.6 O max 3.6 Ponente 90 % 1008 hPa 3 pioggia leggera +22° perc. +22.5° 0.52 mm 2.3 SSE max 3.2 Scirocco 87 % 1007 hPa 6 pioggia leggera +22.5° perc. +23° 0.12 mm 2.1 NNE max 2.1 Grecale 84 % 1008 hPa 9 pioggia leggera +23.8° perc. +24.3° 0.27 mm 9.3 NNE max 8.7 Grecale 79 % 1009 hPa 12 pioggia leggera +25° perc. +25.4° 0.37 mm 8.6 NNE max 7.6 Grecale 71 % 1009 hPa 15 pioggia leggera +25.4° perc. +25.8° 0.2 mm 12.6 N max 10.6 Tramontana 70 % 1009 hPa 18 pioggia moderata +23.7° perc. +24.2° 2.32 mm 13 N max 17.5 Tramontana 81 % 1009 hPa 21 pioggia moderata +22.4° perc. +22.9° 2.46 mm 8.2 O max 11.2 Ponente 85 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:18 e tramonta alle ore 19:54

