Meteo Pescara, le previsioni per domani mercoledì 21 agosto

Mercoledì 21 Agosto a Pescara si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e poche nuvole sparse. Le temperature saranno piuttosto gradevoli, con valori che si manterranno costanti durante la giornata. Il vento soffierà con intensità moderata provenendo prevalentemente da direzione Nord.

Nelle prime ore del mattino, la temperatura si attesterà intorno ai +23°C, con una leggera brezza che favorirà una sensazione di fresco. Nel corso della mattinata, il termometro salirà fino a raggiungere i +27°C, mantenendo un clima piacevole e asciutto. Nel pomeriggio, le temperature massime si attesteranno intorno ai +28°C, con una leggera presenza di nuvole che non comprometterà il bel tempo.

Nel tardo pomeriggio e in serata, il cielo si manterrà sereno, con temperature che si abbasseranno leggermente fino ai +25°C. Verso le ore serali, è prevista una breve precipitazione leggera, che non dovrebbe però influenzare in modo significativo le condizioni meteorologiche complessive.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 21 Agosto a Pescara indicano una giornata caratterizzata da bel tempo, con cielo sereno e temperature gradevoli. Le condizioni meteo si manterranno stabili anche nei prossimi giorni, con un clima piacevole e senza precipitazioni significative all’orizzonte.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +23.3° perc. +23.7° prob. 46 % 6.1 ONO max 6.9 Maestrale 78 % 1010 hPa 3 cielo sereno +22.8° perc. +23.2° prob. 14 % 7.2 O max 7.7 Ponente 78 % 1010 hPa 6 cielo sereno +24.1° perc. +24.4° prob. 22 % 6.7 ONO max 7.5 Maestrale 71 % 1010 hPa 9 cielo sereno +26.9° perc. +28.2° prob. 24 % 9.3 N max 9.6 Tramontana 62 % 1011 hPa 12 cielo sereno +27.7° perc. +29.3° prob. 33 % 18.5 NNE max 18.2 Grecale 63 % 1011 hPa 15 cielo sereno +27.6° perc. +29.2° prob. 45 % 13.6 NNE max 14.8 Grecale 64 % 1011 hPa 18 cielo sereno +25.9° perc. +26.5° prob. 52 % 8 NNO max 11.2 Maestrale 73 % 1012 hPa 21 pioggia leggera +24.9° perc. +25.5° 0.33 mm 10 ONO max 13 Maestrale 78 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:20 e tramonta alle ore 19:51

