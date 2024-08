Meteo Pescara, le previsioni per il weekend 9 – 11 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Pescara indicano un fine settimana all’insegna del bel tempo. Cielo sereno e temperature gradevoli caratterizzeranno i prossimi giorni. Venti leggeri da diverse direzioni accompagneranno le giornate, con una lieve presenza di nuvole sparse. L’umidità si manterrà su valori accettabili, rendendo l’atmosfera piacevole per attività all’aperto. Si consiglia di approfittare di queste condizioni ideali per godersi il weekend in riva al mare o per dedicarsi ad altre attività all’aria aperta.

Venerdì 9 Agosto

Notte

Durante la notte a Pescara, cielo sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai +25,9°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest – Nord Ovest a 6,9km/h. L’umidità sarà del 70% e la pressione atmosferica a 1013hPa.

Mattina

La mattina sarà caratterizzata da un cielo sereno senza nuvole, con temperature in aumento fino a raggiungere i +30,7°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Est a una velocità di 14,3km/h, con raffiche leggere. L’umidità si manterrà intorno al 50% e la pressione atmosferica a 1015hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il tempo rimarrà stabile con cielo sereno e una temperatura massima di +30,8°C. Il vento proveniente da Nord – Nord Est soffierà a 17,2km/h, con raffiche leggere. L’umidità aumenterà leggermente al 52% e la pressione atmosferica si manterrà a 1015hPa.

Sera

In serata il cielo sarà ancora sereno, con una leggera copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai +27,1°C, con venti da Ovest – Nord Ovest a 7,5km/h. L’umidità sarà del 60% e la pressione atmosferica a 1016hPa.

Sabato 10 Agosto

Notte

Durante la notte tra Venerdì e Sabato, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 39%. Le temperature saranno intorno ai +26,3°C, con venti leggeri da Ovest a 5km/h. L’umidità sarà del 61% e la pressione atmosferica a 1016hPa.

Mattina

Sabato mattina si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 57%. Le temperature saliranno fino a raggiungere i +30,8°C, con venti da Nord – Nord Est a 13,2km/h. L’umidità sarà del 44% e la pressione atmosferica a 1018hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio le condizioni meteorologiche saranno caratterizzate da poche nuvole con una copertura del 21%. Le temperature massime saranno di +31,5°C, con venti da Nord – Nord Est a 14,5km/h. L’umidità si attesterà al 47% e la pressione atmosferica a 1018hPa.

Sera

In serata il cielo presenterà ancora poche nuvole con una copertura nuvolosa del 18%. Le temperature si manterranno intorno ai +27,2°C, con venti da Nord – Nord Ovest a 3,8km/h. L’umidità sarà del 61% e la pressione atmosferica a 1018hPa.

Domenica 11 Agosto

Notte

Durante la notte tra Sabato e Domenica, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 14%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +26,6°C, con venti leggeri da Ovest – Sud Ovest a 5,7km/h. L’umidità sarà del 60% e la pressione atmosferica a 1018hPa.

Mattina

La mattina di Domenica si prevede un cielo sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature saliranno fino a raggiungere i +30,8°C, con venti da Nord – Nord Est a 11,5km/h. L’umidità si attesterà al 44% e la pressione atmosferica a 1017hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 2%. Le temperature massime saranno di +32°C, con venti da Nord Est a 12,7km/h. L’umidità si manterrà al 46% e la pressione atmosferica a 1016hPa.

Sera

In serata il cielo sarà ancora sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai +27,7°C, con venti da Sud Ovest a 3,2km/h. L’umidità sarà del 59% e la pressione atmosferica a 1014hPa.

Conclusioni

Il fine settimana a Pescara si prospetta all’insegna del bel tempo, con cieli sereni e temperature gradevoli. Le condizioni atmosferiche saranno stabili e ideali per trascorrere del tempo all’aperto. Si consiglia di approfittare delle giornate soleggiate per godersi al meglio il weekend in riva al mare o in altre attività all’aria aperta.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.