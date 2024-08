Meteo Piacenza, le previsioni per domani giovedì 8 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Piacenza per Giovedì 8 Agosto mostrano condizioni variabili durante la giornata. Al mattino, il cielo sarà prevalentemente sereno con una leggera copertura nuvolosa, con temperature che si aggireranno intorno ai +22°C. Nel corso della mattinata, le nuvole aumenteranno leggermente, ma non sono previste precipitazioni.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà ulteriormente, con la comparsa di nubi sparse che porteranno la copertura nuvolosa al 56-77%. Le temperature saliranno fino a toccare i +31°C, con una sensazione termica che potrà superare i +34°C. Non sono previste precipitazioni significative, ma la probabilità di pioggia sarà intorno al 15-19%.

In serata, la situazione meteorologica a Piacenza peggiorerà, con la comparsa di piogge moderate e leggere. Le temperature si attesteranno intorno ai +23-24°C, mentre la probabilità di pioggia aumenterà fino al 69%. Il vento soffierà con intensità variabile da 5 a 13 km/h, provenendo da direzioni comprese tra Est e Sud Est.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 8 Agosto a Piacenza indicano una giornata con un aumento della nuvolosità nel corso della giornata e la possibilità di precipitazioni nel tardo pomeriggio e in serata. Le temperature rimarranno piuttosto elevate, con valori massimi intorno ai +31°C. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del meteo e di essere preparati a eventuali piogge nel corso della giornata.

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +22.2° perc. +22.7° prob. 26 % 4 OSO max 4.5 Libeccio 86 % 1013 hPa 3 cielo sereno +21.1° perc. +21.6° prob. 1 % 5.7 O max 6.3 Ponente 89 % 1012 hPa 6 poche nuvole +22.9° perc. +23.5° Assenti 5.5 ONO max 7.3 Maestrale 85 % 1013 hPa 9 poche nuvole +27.4° perc. +29.4° Assenti 4.5 NNO max 3.2 Maestrale 69 % 1014 hPa 12 nubi sparse +30.4° perc. +33.4° prob. 4 % 5.4 NNE max 3.5 Grecale 59 % 1013 hPa 15 nubi sparse +31.3° perc. +34.4° prob. 19 % 7.1 NE max 4.9 Grecale 56 % 1011 hPa 18 nubi sparse +27.7° perc. +30.4° prob. 30 % 8.5 ENE max 9 Grecale 73 % 1011 hPa 21 nubi sparse +23.7° perc. +24.3° prob. 69 % 5.2 SSE max 6.8 Scirocco 83 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:18 e tramonta alle ore 20:34

