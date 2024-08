Meteo Piacenza, le previsioni per domani mercoledì 14 agosto

MeteoWeb

Mercoledì 14 Agosto a Piacenza si prospetta una giornata con condizioni meteo stabili e temperature elevate. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da cielo sereno e temperature intorno ai +22°C. Nel corso della mattinata, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, con nubi sparse che si faranno più presenti, ma senza precipitazioni in vista.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso con temperature che raggiungeranno i +33°C. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, mentre l’umidità si manterrà intorno al 44%. Nel tardo pomeriggio e in serata, le nubi sparse continueranno a dominare il cielo, con temperature che si attesteranno intorno ai +30°C.

Le condizioni meteo a Piacenza per i prossimi giorni si prevedono stabili, con temperature che si manterranno elevate e copertura nuvolosa variabile. Non sono previste precipitazioni significative, e il vento sarà per lo più una brezza leggera proveniente da diverse direzioni.

In conclusione, Mercoledì 14 Agosto a Piacenza si prospetta una giornata calda e soleggiata, ideale per godersi le attività all’aperto. Le temperature estive accompagneranno i piacentini per tutta la giornata, senza particolari variazioni climatiche in vista per i prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 14 Agosto a Piacenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +22.1° perc. +22.1° prob. 2 % 1.3 SE max 4.6 Scirocco 67 % 1010 hPa 3 cielo sereno +21.3° perc. +21.3° prob. 11 % 6.6 OSO max 7 Libeccio 68 % 1010 hPa 6 cielo sereno +22.6° perc. +22.7° prob. 6 % 6.3 ONO max 10.2 Maestrale 70 % 1011 hPa 9 nubi sparse +27.8° perc. +28.7° Assenti 8.4 ONO max 9.2 Maestrale 56 % 1012 hPa 12 nubi sparse +31.6° perc. +32.8° Assenti 9.1 NO max 8 Maestrale 46 % 1011 hPa 15 nubi sparse +32.6° perc. +33.9° prob. 3 % 6.2 NO max 5.6 Maestrale 44 % 1010 hPa 18 nubi sparse +28.4° perc. +30° Assenti 6.6 ONO max 7 Maestrale 59 % 1010 hPa 21 cielo sereno +25° perc. +25.3° Assenti 6.3 SO max 7.3 Libeccio 69 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:25 e tramonta alle ore 20:25

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.