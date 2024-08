Meteo Pietrasanta, le previsioni per il weekend 23 – 25 Agosto

MeteoWeb

Previsioni Meteo Pietrasanta: Weekend Variabile

Le condizioni meteorologiche a Pietrasanta per il prossimo fine settimana saranno caratterizzate da cieli sereni e nubi sparse. Le temperature si manterranno gradevoli, con un lieve aumento durante la giornata di Sabato. Il vento sarà prevalentemente leggero, con brezze in alcune ore. L’umidità rimarrà su valori medi, garantendo un clima piacevole per attività all’aperto.

Venerdì 23 Agosto

Venerdì 23 Agosto a Pietrasanta si prevede una giornata caratterizzata da nubi sparse. Durante la notte, la copertura nuvolosa sarà del 68% con una temperatura di circa +24,2°C, percepita come +24,7°C. Il vento soffierà a 2,7km/h da Nord – Nord Est con raffiche di 4,5km/h. L’umidità sarà del 76% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

La mattina, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa del 92%. Le temperature si attesteranno intorno ai +24,5°C, percepiti come +25°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Nord Est con una velocità di 3km/h. L’umidità sarà del 74% con una pressione atmosferica di 1015hPa.

Nel pomeriggio, le nubi si diraderanno portando una copertura nuvolosa del 30%. Le temperature massime saranno di circa +29,4°C, con una percezione di +31,3°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a 7,3km/h. L’umidità sarà del 58% con una pressione atmosferica di 1015hPa.

In serata, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 99%. Le temperature saranno più miti, intorno ai +24,5°C, percepiti come +25,1°C. Il vento soffierà da Nord Ovest a 6,6km/h. L’umidità sarà dell’81% con una pressione atmosferica di 1016hPa.

Sabato 24 Agosto

Sabato 24 Agosto a Pietrasanta sarà caratterizzato da un cielo sereno per gran parte della giornata. Durante la notte, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 31%. Le temperature si manterranno intorno ai +23,1°C, percepiti come +23,4°C. Il vento soffierà da Nord Est a 5,1km/h. L’umidità sarà del 74% con una pressione atmosferica di 1017hPa.

Al mattino, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature saliranno fino a +27,2°C, percepiti come +28,1°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Sud – Sud Ovest con una velocità di 3,6km/h. L’umidità sarà del 57% con una pressione atmosferica di 1018hPa.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature massime raggiungeranno i +29,6°C, con una percezione di +30°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Ovest – Sud Ovest a 8,3km/h. L’umidità sarà del 47% con una pressione atmosferica di 1018hPa.

In serata, il cielo sarà ancora sereno con una copertura nuvolosa del 6%. Le temperature si attesteranno intorno ai +24,6°C, percepiti come +24,8°C. Il vento soffierà da Nord a 4,9km/h. L’umidità sarà del 63% con una pressione atmosferica di 1017hPa.

Domenica 25 Agosto

Domenica 25 Agosto a Pietrasanta si prevede una giornata con nubi sparse. Durante la notte, la copertura nuvolosa sarà del 50% con una temperatura di circa +23,6°C, percepita come +23,4°C. Il vento soffierà a 5,4km/h da Nord Est con raffiche di 4,9km/h. L’umidità sarà del 54% con una pressione atmosferica di 1017hPa.

Al mattino, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 72%. Le temperature si manterranno intorno ai +23,2°C, percepiti come +23°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Nord Est con una velocità di 5,1km/h. L’umidità sarà del 53% con una pressione atmosferica di 1017hPa.

Nel pomeriggio, il cielo avrà una copertura nuvolosa del 11% con poche nuvole. Le temperature massime saranno di circa +30°C, con una percezione di +30°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a 9,6km/h. L’umidità sarà del 43% con una pressione atmosferica di 1016hPa.

In serata, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 1%. Le temperature si attesteranno intorno ai +25°C, percepiti come +25°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest a 9,8km/h. L’umidità sarà del 55% con una pressione atmosferica di 1015hPa.

In conclusione, il fine settimana a Pietrasanta si prospetta con condizioni meteorologiche variabili, con una prevalenza di cieli sereni e nubi sparse. Le temperature saranno gradevoli, con un leggero aumento durante la giornata di Sabato. Il vento sarà generalmente leggero, con raffiche di brezza in alcune ore. L’umidità si manterrà su valori medi, garantendo un clima piacevole per svolgere attività all’aperto durante il weekend.

