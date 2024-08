Meteo Poggibonsi, le previsioni per domani martedì 6 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 6 Agosto a Poggibonsi prevedono una giornata caratterizzata da cielo sereno al mattino, con una leggera copertura nuvolosa che aumenterà nel pomeriggio con la comparsa di nubi sparse. Le temperature saranno in aumento durante la mattina, raggiungendo valori massimi nel primo pomeriggio per poi diminuire leggermente verso sera.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 22°C. Le prime ore del mattino vedranno una leggera diminuzione della copertura nuvolosa, con temperature che oscilleranno tra i 21°C e i 23°C.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa inferiore al 5% e temperature che saliranno gradualmente fino a superare i 33°C verso le ore 10:00.

Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa aumenterà fino al 50% con la comparsa di nubi sparse. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 37,6°C intorno alle 13:00, per poi diminuire leggermente nel tardo pomeriggio.

In serata, il cielo tornerà a essere sereno con una copertura nuvolosa inferiore al 10% e temperature che si abbasseranno fino ai 22°C intorno alle 23:00.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Poggibonsi, si prevede un leggero aumento della copertura nuvolosa e delle temperature nei giorni successivi, con possibili precipitazioni nel fine settimana. Si consiglia di monitorare costantemente l’evoluzione delle condizioni meteorologiche per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 6 Agosto a Poggibonsi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +22.2° perc. +22.6° Assenti 1.7 OSO max 2.2 Libeccio 82 % 1011 hPa 4 cielo sereno +21.3° perc. +21.8° Assenti 1.7 ESE max 2 Scirocco 88 % 1011 hPa 7 cielo sereno +28.4° perc. +29.9° Assenti 3.3 NO max 3.5 Maestrale 58 % 1011 hPa 10 cielo sereno +34.6° perc. +34.7° Assenti 8.8 ONO max 9 Maestrale 33 % 1011 hPa 13 nubi sparse +37.6° perc. +37.8° Assenti 16.5 ONO max 14.3 Maestrale 27 % 1009 hPa 16 nubi sparse +33.5° perc. +33.4° Assenti 21.5 O max 18.1 Ponente 35 % 1010 hPa 19 cielo sereno +26.1° perc. +26.1° Assenti 6.9 O max 8.1 Ponente 59 % 1011 hPa 22 cielo sereno +22.4° perc. +22.8° Assenti 1.6 O max 4.5 Ponente 80 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:14 e tramonta alle ore 20:27

