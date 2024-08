Meteo Poggiomarino, le previsioni per domani domenica 18 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 18 Agosto a Poggiomarino indicano condizioni variabili durante la giornata. Al mattino, ci saranno poche nuvole con una copertura del cielo intorno al 20%. Le temperature si manterranno intorno ai +30°C, con una leggera brezza proveniente dal Sud Ovest. Nel corso della mattinata, la probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con un’umidità attorno al 50%.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà leggermente con la comparsa di nubi sparse, che aumenteranno la copertura nuvolosa fino all’80%. Le temperature massime saranno intorno ai +32°C, con una percezione di calore leggermente superiore. Il vento soffierà sempre dal Sud Ovest, con raffiche leggere. La probabilità di piogge rimarrà bassa, ma non assente, con un’umidità che si attesterà intorno al 45-50%.

Verso sera, le condizioni meteorologiche peggioreranno con l’arrivo di piogge moderate. La copertura nuvolosa raggiungerà il 90%, con temperature che scenderanno gradualmente al di sotto dei +27°C. Il vento continuerà a provenire dal Sud Ovest, ma potrebbe aumentare leggermente di intensità. Le precipitazioni potrebbero essere abbondanti, con un’umidità che si manterrà intorno al 70%.

In conclusione, Domenica 18 Agosto a Poggiomarino si prevedono condizioni meteo variabili, con un aumento della nuvolosità nel corso della giornata e precipitazioni moderate verso sera. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni del tempo e prepararsi adeguatamente per affrontare eventuali piogge. Resta aggiornato sulle previsioni meteo per i prossimi giorni per pianificare al meglio le tue attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 18 Agosto a Poggiomarino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +27.9° perc. +29.8° Assenti 4.8 O max 6.8 Ponente 64 % 1011 hPa 3 nubi sparse +26.8° perc. +28.5° Assenti 3.9 SO max 6.3 Libeccio 70 % 1010 hPa 6 nubi sparse +27.9° perc. +29.6° prob. 4 % 3.5 SO max 5.4 Libeccio 62 % 1011 hPa 9 poche nuvole +31.1° perc. +32.2° prob. 7 % 9.9 SO max 11.7 Libeccio 47 % 1010 hPa 12 poche nuvole +32.2° perc. +33.2° prob. 10 % 14.2 SO max 15.4 Libeccio 43 % 1009 hPa 15 nubi sparse +30.9° perc. +32.5° prob. 1 % 14.4 SO max 16.7 Libeccio 50 % 1008 hPa 18 pioggia leggera +27.7° perc. +29.5° 0.76 mm 7.8 OSO max 10 Libeccio 64 % 1008 hPa 21 pioggia moderata +26.1° perc. +26.1° 1.3 mm 4.2 SSO max 6.4 Libeccio 74 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:18 e tramonta alle ore 19:51

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.