Meteo Poggiomarino, le previsioni per domani sabato 24 agosto

MeteoWeb

Sabato 24 Agosto a Poggiomarino si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi attesi nel pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà generalmente bassa, con la presenza di poche nuvole durante il giorno.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Est. Le temperature si attesteranno intorno ai 28°C con un’umidità del 63%. Nel corso della mattinata, le temperature aumenteranno gradualmente, raggiungendo i 33°C verso le 11:00.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con poche nuvole e una leggera brezza proveniente da Ovest – Sud Ovest. Le temperature massime saranno di circa 33°C con un’umidità del 44%. Nel tardo pomeriggio, la probabilità di precipitazioni sarà minima, con una copertura nuvolosa intorno al 17%.

In serata, il cielo sarà nuovamente sereno con una leggera brezza che soffierà da Ovest – Nord Ovest. Le temperature si manterranno elevate, attorno ai 28°C con un’umidità del 57%. Le condizioni meteo saranno stabili e senza precipitazioni significative.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 24 Agosto a Poggiomarino indicano una giornata caratterizzata da cielo sereno, temperature elevate e bassa probabilità di pioggia. Le condizioni meteo si prevedono stabili anche per i prossimi giorni, con temperature che potrebbero rimanere sopra la media stagionale. Restate aggiornati per ulteriori dettagli sulle previsioni del tempo a Poggiomarino.

Tutti i dati meteo di Sabato 24 Agosto a Poggiomarino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +27.8° perc. +29.9° Assenti 3.2 O max 4 Ponente 66 % 1016 hPa 3 cielo sereno +26.9° perc. +28.7° Assenti 2.9 NO max 3.9 Maestrale 70 % 1016 hPa 6 cielo sereno +28.2° perc. +30.1° Assenti 1.3 NNE max 2.3 Grecale 63 % 1017 hPa 9 cielo sereno +32.5° perc. +34.2° Assenti 8.1 OSO max 4.6 Libeccio 46 % 1017 hPa 12 cielo sereno +33.2° perc. +35° Assenti 13.9 OSO max 10.5 Libeccio 44 % 1016 hPa 15 poche nuvole +32.3° perc. +33.8° Assenti 11.8 O max 12.4 Ponente 45 % 1016 hPa 18 nubi sparse +30.3° perc. +31.5° prob. 1 % 5 ONO max 5.9 Maestrale 50 % 1016 hPa 21 poche nuvole +28.8° perc. +29.9° Assenti 3.9 ONO max 5.3 Maestrale 54 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:24 e tramonta alle ore 19:42

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.