Meteo Policoro, le previsioni per il weekend 30 Agosto – 1 Settembre

Le previsioni meteo per Policoro indicano un fine settimana caldo con un aumento della copertura nuvolosa, soprattutto nel pomeriggio di Sabato. Le temperature massime saranno elevate, con una diminuzione dell’umidità e una pressione atmosferica in lieve calo. Entrambi i giorni si prevedono con bel tempo, ideale per godersi le giornate estive.

Venerdì 30 Agosto

Nel corso della notte a Policoro il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 7%. Le temperature si attesteranno intorno ai +24,8°C con una leggera brezza proveniente da Ovest – Nord Ovest con raffiche fino a 19,5km/h. L’umidità sarà al 63% e la pressione atmosferica a 1014hPa.

Durante la mattina il cielo rimarrà sereno con una leggera copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno fino a +34,1°C con una brezza vivace da Nord – Nord Ovest. L’umidità diminuirà al 30% e la pressione atmosferica scenderà a 1013hPa.

Nel pomeriggio il cielo si coprirà progressivamente, arrivando a una copertura nuvolosa del 98%. Le temperature massime saranno di +33,2°C con una brezza vivace da Nord. Possibilità di precipitazioni al 2%, umidità al 30% e pressione atmosferica a 1011hPa.

In serata il cielo rimarrà coperto all’85% con temperature intorno ai +29,7°C. La brezza sarà leggera da Nord – Nord Ovest, con umidità al 34% e pressione atmosferica a 1012hPa.

Sabato 31 Agosto

Durante la notte il cielo presenterà poche nuvole con una copertura del 14%. Le temperature si manterranno sui +27°C con una brezza vivace da Ovest – Nord Ovest. L’umidità sarà al 41% e la pressione atmosferica a 1012hPa.

La mattina sarà caratterizzata da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 31%. Le temperature massime raggiungeranno i +33,9°C con una brezza vivace da Nord – Nord Ovest. L’umidità sarà al 31% e la pressione atmosferica a 1012hPa.

Nel pomeriggio il cielo si coprirà fino al 97% con temperature intorno ai +34°C. La brezza vivace da Nord – Nord Est porterà una probabilità di precipitazioni al 2%, umidità al 30% e pressione atmosferica a 1011hPa.

In serata il cielo presenterà una copertura nuvolosa del 5% con temperature intorno ai +26,8°C. La brezza sarà leggera da Nord, con umidità al 48% e pressione atmosferica a 1014hPa.

Domenica 1 Settembre

Durante la notte il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 2%. Le temperature si attesteranno intorno ai +25,5°C con una brezza proveniente da Ovest. L’umidità sarà al 47% e la pressione atmosferica a 1013hPa.

La mattina sarà caratterizzata da cielo sereno con una copertura nuvolosa al 2%. Le temperature massime raggiungeranno i +34,2°C con una leggera brezza da Nord. L’umidità sarà al 27% e la pressione atmosferica a 1011hPa.

Nel pomeriggio il cielo presenterà poche nuvole con una copertura del 19%. Le temperature massime saranno di +33,6°C con una brezza da Sud Est. L’umidità sarà al 31% e la pressione atmosferica a 1010hPa.

In serata il cielo si presenterà con poche nuvole e una copertura del 11%. Le temperature saranno intorno ai +28,2°C con una brezza leggera da Ovest, umidità al 42% e pressione atmosferica a 1011hPa.

In conclusione, il fine settimana a Policoro si prospetta caldo e con un aumento della copertura nuvolosa, in particolare nel pomeriggio di Sabato. Le temperature massime saranno elevate, con una diminuzione dell’umidità e una pressione atmosferica che tenderà a diminuire leggermente. Sia Sabato che Domenica si prevedono condizioni di bel tempo, ideali per godersi le giornate estive.

