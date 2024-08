Meteo Pompei, le previsioni per domani giovedì 8 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 8 Agosto a Pompei prevedono condizioni variabili durante la giornata. Al mattino, il cielo sarà prevalentemente sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio le nubi saranno più presenti con la possibilità di precipitazioni sparse. La sera e la notte, il cielo si presenterà nuvoloso con probabilità di piogge leggere.

Durante la mattina, le temperature si manterranno intorno ai 27-32°C, con una percezione di caldo che potrà superare i 34°C a causa dell’umidità. Il vento soffierà da Sud Ovest con intensità variabile tra i 3,2km/h e i 10,7km/h.

Nel pomeriggio, le temperature massime raggiungeranno i 32°C, ma la percezione di caldo potrà arrivare fino a 34,9°C a causa dell’aumento dell’umidità e della copertura nuvolosa. La velocità del vento aumenterà, con raffiche che potranno superare i 16,9km/h.

Nella sera, il cielo sarà coperto con temperature che si manterranno intorno ai 28-30°C. Il vento sarà più leggero rispetto al pomeriggio, con intensità che varierà tra i 1km/h e i 6,3km/h.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 27-28°C, con un aumento della copertura nuvolosa e una probabilità di precipitazioni leggere.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Pompei, si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche e di essere preparati a improvvisi cambiamenti nelle condizioni atmosferiche. Consultare regolarmente gli aggiornamenti meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto e per garantire il proprio comfort e sicurezza.

Tutti i dati meteo di Giovedì 8 Agosto a Pompei

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +27.4° perc. +29.5° Assenti 5.3 ONO max 7.6 Maestrale 69 % 1013 hPa 3 cielo sereno +26.6° perc. +26.6° Assenti 4.1 O max 5.8 Ponente 77 % 1013 hPa 6 cielo sereno +27.8° perc. +30.3° Assenti 3.2 SO max 3.9 Libeccio 70 % 1013 hPa 9 cielo sereno +31.4° perc. +33.9° Assenti 9.7 SO max 6.7 Libeccio 53 % 1013 hPa 12 cielo sereno +32.1° perc. +34.6° Assenti 13.9 OSO max 11.1 Libeccio 50 % 1013 hPa 15 nubi sparse +31.7° perc. +34.3° prob. 24 % 14.8 ONO max 16.9 Maestrale 52 % 1013 hPa 18 nubi sparse +30.1° perc. +31° prob. 40 % 6.9 ESE max 8.8 Scirocco 49 % 1013 hPa 21 cielo coperto +28.9° perc. +29.9° prob. 12 % 3.2 NO max 5.7 Maestrale 53 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:08 e tramonta alle ore 20:05

