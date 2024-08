Meteo Pompei, le previsioni per il weekend 2 – 4 Agosto

MeteoWeb

Nel fine settimana a Pompei, si prevedono cieli sereni e temperature elevate. Sabato e Domenica vedranno un aumento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni. Si consiglia di godersi le giornate all’aperto, approfittando delle temperature gradevoli per passeggiate o cene all’aria aperta. Le condizioni meteo saranno stabili, con una leggera brezza da Ovest e un’umidità che aumenterà leggermente nel corso delle giornate.

Venerdì 2 Agosto

Notte

Durante la notte a Pompei, cielo sereno caratterizzerà le prime ore del Venerdì 2 Agosto, con una temperatura di circa +27,4°C e una leggera brezza di 3,8km/h proveniente da Sud. L’umidità si attesterà intorno al 71% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Mattina

La mattina sarà all’insegna del cielo sereno con temperature in aumento. Alle 06:00 si registreranno circa +28,1°C con una leggera brezza da Sud Ovest. Durante le ore successive, il termometro raggiungerà i +32,7°C alle 11:00, con una brezza che si intensificherà a 11,2km/h sempre da Sud Ovest.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo sereno continuerà a dominare, con temperature che si manterranno elevate. Alle 15:00 si attesteranno intorno ai +32°C con una leggera brezza da Ovest – Sud Ovest. L’umidità sarà del 40% e la pressione atmosferica di 1009hPa.

Sera

La serata proseguirà con condizioni meteorologiche stabili, mantenendo il cielo sereno e temperature gradevoli. Alle 20:00 si registreranno circa +28,8°C con una leggera brezza da Sud Ovest. L’umidità salirà al 52% con una pressione atmosferica di 1010hPa.

Sabato 3 Agosto

Notte

Durante la notte tra Venerdì e Sabato, il cielo sereno lascerà spazio a poche nuvole alle 05:00, con una copertura del 24%. La temperatura si manterrà intorno ai +27°C con una leggera brezza da Sud.

Mattina

La mattina inizierà con nubi sparse alle 06:00, con una copertura del 35% e una temperatura di +28,3°C. Alle 11:00 le nubi aumenteranno, raggiungendo una copertura del 74% con una temperatura di +33,3°C.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo si coprirà ulteriormente, con cielo coperto alle 13:00 e una copertura del 91%. La temperatura si manterrà intorno ai +33°C con una leggera brezza da Sud Ovest.

Sera

La serata sarà caratterizzata da un cielo coperto con una copertura che raggiungerà il 100% alle 19:00, mantenendo una temperatura di circa +30°C. L’umidità salirà al 57% con una pressione atmosferica di 1008hPa.

Domenica 4 Agosto

Notte

Durante la notte tra Sabato e Domenica, il cielo coperto lascerà spazio a nubi sparse alle 05:00, con una copertura del 18% e una temperatura di +27,7°C. La brezza sarà leggera da Sud Ovest.

Mattina

La mattina inizierà con poche nuvole alle 06:00, con una copertura del 15% e una temperatura di +28,9°C. Alle 11:00 il cielo sarà sereno con una temperatura di +33,4°C.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo sereno continuerà a dominare, con temperature che si manterranno elevate. Alle 15:00 si attesteranno intorno ai +31,9°C con una leggera brezza da Ovest.

Sera

La serata proseguirà con condizioni meteorologiche stabili, mantenendo il cielo sereno e temperature gradevoli. Alle 20:00 si registreranno circa +29,1°C con una leggera brezza da Ovest. L’umidità salirà al 63% con una pressione atmosferica di 1010hPa.

In conclusione, il fine settimana a Pompei si prospetta all’insegna del bel tempo, con cieli sereni e temperature elevate. Sia Sabato che Domenica vedranno un aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata, ma senza precipitazioni in vista. È consigliabile godersi le giornate all’aperto, magari approfittando delle temperature gradevoli serali per passeggiate o cene all’aria aperta.

