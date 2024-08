Meteo Pontecagnano Faiano, le previsioni per domani giovedì 8 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 8 Agosto a Pontecagnano Faiano mostrano un’alternanza di condizioni atmosferiche durante la giornata. Al mattino, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio le nubi saranno più presenti, con la possibilità di piogge leggere verso sera. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi intorno ai 32-33°C.

Durante la notte, il cielo sarà per lo più sereno con una leggera copertura nuvolosa, le temperature si attesteranno intorno ai 24-25°C. Al risveglio, il cielo si presenterà ancora sereno con una leggera copertura nuvolosa, le temperature saranno intorno ai 27-28°C.

Nel corso della mattina, il cielo si manterrà sereno con poche nuvole, le temperature saliranno fino a raggiungere i 31-32°C. Nel pomeriggio, le nubi saranno più presenti con possibilità di piogge leggere, le temperature massime saranno intorno ai 32-33°C.

In serata, il cielo sarà coperto con una probabilità di piogge leggere, le temperature si attesteranno intorno ai 24-25°C. Il vento soffierà a velocità variabile durante la giornata, con raffiche leggere.

In conclusione, le previsioni del tempo per Giovedì 8 Agosto a Pontecagnano Faiano indicano una giornata con un mix di sole, nuvole e possibili piogge leggere nel pomeriggio. Le temperature rimarranno elevate, con valori massimi intorno ai 32-33°C. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del cielo e avere con sé un ombrello in caso di piogge improvvise.

Tutti i dati meteo di Giovedì 8 Agosto a Pontecagnano Faiano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +25.2° perc. +25.8° Assenti 2.5 NNE max 5.3 Grecale 76 % 1013 hPa 3 cielo sereno +24.3° perc. +24.8° Assenti 3.1 ENE max 4 Grecale 75 % 1013 hPa 6 cielo sereno +27.1° perc. +28.4° Assenti 0.7 SSE max 2.3 Scirocco 63 % 1014 hPa 9 poche nuvole +31.4° perc. +33.2° Assenti 9.5 SO max 7.5 Libeccio 50 % 1013 hPa 12 nubi sparse +32.7° perc. +35.6° Assenti 14.1 SO max 13.7 Libeccio 50 % 1013 hPa 15 nubi sparse +32.1° perc. +35.4° prob. 28 % 14 O max 19.8 Ponente 53 % 1012 hPa 18 nubi sparse +25.6° perc. +26.1° prob. 58 % 9.1 ENE max 10.9 Grecale 70 % 1014 hPa 21 cielo coperto +24.5° perc. +24.7° prob. 3 % 7.9 ENE max 9.6 Grecale 65 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:07 e tramonta alle ore 20:04

