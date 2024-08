Meteo Pontedera, le previsioni per il weekend 2 – 4 Agosto

MeteoWeb

Nel weekend a Pontedera si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate, con un aumento delle temperature fino a Sabato e un lieve calo Domenica. Le precipitazioni sono attese solo Sabato sera, con piogge leggere. Il vento sarà prevalentemente leggero, con raffiche più intense nel pomeriggio. L’umidità sarà variabile ma su valori accettabili. Un weekend estivo tipico, ideale per attività all’aperto.

Venerdì 2 Agosto

Notte

Durante la notte a Pontedera, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si manterranno intorno ai 22°C, con una percezione di 22,5°C. Il vento soffierà a 3,5km/h proveniente dall’Est – Nord Est, con raffiche fino a 3,6km/h. L’umidità sarà del 73% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1010hPa.

Mattina

La mattina si prevede ancora un cielo sereno con copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno fino a 32,1°C, con una percezione di 33°C. Il vento aumenterà la sua intensità, arrivando a 11,2km/h da Ovest – Sud Ovest, con raffiche fino a 11,2km/h. L’umidità diminuirà al 43% e la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1009hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno con copertura nuvolosa al 0%. Le temperature massime saranno di 34,5°C, con percezione di 35,3°C. Il vento soffierà a 18,9km/h da Ovest – Sud Ovest, con raffiche fino a 18,6km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 13%, mentre l’umidità si attesterà al 36%. La pressione atmosferica scenderà leggermente a 1008hPa.

Sera

In serata il cielo rimarrà sereno con copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si abbasseranno a 22,9°C, con percezione di 23,7°C. Il vento sarà leggero, a 3,9km/h proveniente dall’Est, con raffiche fino a 4,6km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 16%, mentre l’umidità salirà al 93%. La pressione atmosferica si manterrà a 1007hPa.

Sabato 3 Agosto

Notte

Durante la notte tra Venerdì e Sabato, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si manterranno intorno ai 22,6°C, con una percezione di 23,4°C. Il vento soffierà a 3,5km/h proveniente dall’Est, con raffiche fino a 3,9km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 13%, mentre l’umidità si attesterà al 93%. La pressione atmosferica sarà di 1007hPa.

Mattina

Al mattino il cielo sarà sereno con copertura nuvolosa al 1%. Le temperature saliranno fino a 32,5°C, con una percezione di 33,9°C. Il vento sarà leggermente più intenso, a 3,6km/h da Nord Est, con raffiche fino a 3,7km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 9%, mentre l’umidità si attesterà al 44%. La pressione atmosferica si manterrà a 1007hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio si prevedono nubi sparse con copertura nuvolosa al 81%. Le temperature massime saranno di 34,7°C, con percezione di 35,8°C. Il vento sarà leggero, a 3km/h da Nord, con raffiche fino a 6,2km/h. La probabilità di precipitazioni salirà al 22%, mentre l’umidità si attesterà al 37%. La pressione atmosferica si manterrà a 1007hPa.

Sera

In serata il cielo presenterà nubi sparse con copertura nuvolosa al 66%. Le temperature si abbasseranno a 25,7°C, con percezione di 26,2°C. Il vento soffierà a 6,8km/h da Sud Est, con raffiche fino a 9km/h. Si prevede una pioggia leggera con 0.16mm di precipitazioni. L’umidità salirà al 72% e la pressione atmosferica sarà di 1008hPa.

Domenica 4 Agosto

Notte

Durante la notte tra Sabato e Domenica, il cielo sarà coperto con nubi sparse e copertura nuvolosa all’83%. Le temperature si manterranno intorno ai 21°C, con una percezione di 21,3°C. Il vento soffierà a 4,4km/h proveniente dall’Est – Sud Est, con raffiche fino a 4,5km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 57%, mentre l’umidità si attesterà all’81%. La pressione atmosferica sarà di 1010hPa.

Mattina

Al mattino si prevedono nubi sparse con copertura nuvolosa al 44%. Le temperature saliranno fino a 32,4°C, con una percezione di 32,9°C. Il vento sarà leggero, a 6,9km/h da Est – Nord Est, con raffiche fino a 8,6km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 9%, mentre l’umidità si attesterà al 40%. La pressione atmosferica si manterrà a 1010hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio si prevedono nubi sparse con copertura nuvolosa al 39%. Le temperature massime saranno di 36,7°C, con percezione di 36,8°C. Il vento soffierà a 8,5km/h da Ovest, con raffiche fino a 8,5km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 16%, mentre l’umidità si attesterà al 28%. La pressione atmosferica si manterrà a 1008hPa.

Sera

In serata il cielo presenterà nubi sparse con copertura nuvolosa al 31%. Le temperature si abbasseranno a 26,9°C, con percezione di 28,1°C. Il vento sarà leggero, a 3,7km/h da Ovest – Nord Ovest, con raffiche fino a 4,2km/h. L’umidità salirà al 62% e la pressione atmosferica sarà di 1009hPa.

Conclusioni

Il fine settimana a Pontedera si preannuncia caldo e soleggiato, con temperature in aumento fino a Sabato e poi in lieve calo nella giornata di Domenica. Le precipitazioni sono previste solo per Sabato sera, con piogge leggere. Il vento sarà generalmente leggero, con raffiche più intense nelle ore pomeridiane. L’umidità sarà variabile, ma si manterrà su valori accettabili. I cittadini di Pontedera potranno godere di un weekend estivo tipico, ideale per attività all’aperto.

